Uvær skaper kjempetrøbbel foran VM i skiskyting: – Har aldri sett liknende

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) opplyste mandag at både løypene og selve VM-anlegget er stengt for både trening og testing i tiden som kommer.

Ifølge NRK er det meldt kraftig regn over vertsbyen utover mandagen. Kanalen rapporterer også om skader på VM-arenaen som følge av kraftig vind.

– Jeg har aldri sett lignende forhold. De er på hæla, men trolig holder det mål, sier NRK-ekspert Synnøve Solemdal til NTB om ståa.

Rutinerte Ola Lunde er på samme linje som kollegaen.

– Det er en enorm utfordring for arrangøren med ti varmegrader. Den lille snøen som er her er svart. Det er så tunge skiforhold, sier han til NTB.

Ødeleggelser på stadion

Det internasjonale skiskytterforbundet vedgår at situasjonen langt fra er ideell.

«På grunn av de dårlige værforholdene (spesielt vinden) er det blitt store skader på arenaen. Det er mye arbeid som må gjøres gjennom de neste dagene for å sikre brukbare forhold», heter det i en melding mandag ettermiddag.

NRK skriver at skilt har veltet, bannere er blitt revet løs og at det er mye avfall fra trær i løypa. I kulissene spekuleres det angivelig om at åpningsrennet flyttes fra onsdag til torsdag.

IBU opplyser at det vil komme mer informasjon om situasjonen i løpet av mandagen.

Nedbør og vind

Mesterskapet i Tsjekkia skal etter planen innledes med blandet stafett onsdag kveld. Værmeldingene er ikke hyggelig lesning for arrangørene. Yr melder om regnvær og relativt sterk vind nettopp da rennene skal gå.

Nedbør i form av sludd og regn er det også meldt om torsdag. Da er det etter planen hviledag i VM, mens det fredag skal gås sprint for kvinner. Også da er det regn på værprognosene.

Alt tyder på at de tsjekkiske arrangørene kan få en trang start på arrangementet. En liten trøst er det at langtidsvarselet tyder på at nedbøren skal avta til helgen, men varmegradene henger samtidig ved.

Lørdag er det spådd ti plussgrader på der meste, ifølge Yr.