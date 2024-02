Riiber leder i Seefeld etter at provisorisk omgang blir brukt

Hoppingen søndagen ble avlyst på grunn av vanskelig vindforhold. Det ble bestemt av juryen.

– Det blåste litt for mye. Vi kom i gang, men brukte for lang tid. Det var utfordrende med vind spesielt over kulen, og sikkerhetsmessig måtte vi dessverre avlyse, sa FIS-direktør for kombinert Lasse Ottesen til NRK.

Riiber vant den provisoriske omgangen torsdag. Han går ut med 18 sekunder foran østerrikeren Johannes Lamparter, og med Stefan Rettenegger på tredjeplassen, 40 sekunder bak. Da er bonussekundene fra lørdagens renn også tatt med

Jørgen Graabak går ut 1.11 minutter bak på en sjuendeplass, mens Jens Lurås Oftebro går ut litt over 1.37 minutter bak på en 14.-plass.

Slik starter de øvrige norske: 18) Espen Bjørnstad 1.52, 23) Espen Andersen 2.03, 33) Kasper Moen Flatla 2.42, 36) Aleksander Skoglund 2.47.

Langrennet over 12,5 kilometer går klokken 15.15.

[ Riiber vant overlegent foran to nordmenn på dag to av Seefeld-trippelen ]