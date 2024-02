Riiber etter seieren i Seefeld-trippelen: – Jeg løste koden

Det var Riibers 68. verdenscupseier i karrieren. Han har nå vært innom seierspallen hele 93 ganger på dette nivået. Det var også hans sjuende strake kombinertseier og tredje trippelbragd i Seefeld. Denne seieren alene innbragte omlag 25.000 kroner for det som var kombinertsesongens høydepunkt.

– Det føles ekstra godt å vinne fordi det var litt mot mine odds i dag. Det var ikke akkurat mitt føre. Jeg følte meg bra og forsøkte å gire opp da Jørgen nærmet seg, men det er vanskelig å gire opp når det er så løst. Det er det verste skirennet jeg har vært borti, sa Riiber til NRK og fortsatte:

– Arrangørene gjorde det ikke akkurat lett for sine egne med disse forholdene. Østerrikerne er jo hoppere som liker faste forhold i skiløypa.

Småsur

Graabak gjorde et tappert forsøk, men endte 23 sekunder bak. Østerrikeren Stefan Rettenegger tok tredjeplassen og ble slått med 37,6 sekunder.

– Nå er jeg veldig glad. Jeg var småsur etter at det måtte brukes provisorisk omgang, men det er en liten fordel for meg at det ble løst og vanskelig i sporet. Jeg har løst koden og brukte erfaringen min under tøffe forhold, sa 32-årige Graabak.

Riiber gikk ut i ledelse med 18 sekunder foran Johannes Lamparter ettersom søndagens hopprenn ble avlyst. Dermed måtte torsdagens provisoriske omgang brukes.

Lamparter hadde tatt noen får sekunder på den første runden, mens Rettenegger hadde tatt inn 18 sekunder. Graabak, som har tatt annenplass i de to første Seefeld-rennene, startet 1.11 minutter bak Riiber.

Graabak tok inn rundt seks sekunder på førsterunden, og det ble enda mer på den neste. Han hadde god los på de to østerrikerne foran ham, og ut på tredjerunden gikk Lamparter over ende. Dermed klarte trønderen å komme à jour.

Ut på sisterunden hadde han også tatt igjen Rettenegger, og avstanden opp til Riiber var på 28 sekunder. Luken var for stor med bare 1,3 kilometer igjen.

Imponert Stuan

Hoppingen ble avlyst på grunn av vanskelige vindforhold.

– Solid og kjempebra. Det var krevende, og jeg er imponert av løpere og støtteapparatet. Veldig mange gode prestasjoner, så det er moro, sa Norges sportssjef Ivar Stuan.

Jens Lurås Oftebro, som ble nummer tre lørdag, hadde 1.37 minutter opp fra sin 14.-plass. Han holdt omtrent samme fart som Riiber i tet, men avstanden fram til pallen ble for stor denne gangen. Oftebro endte på femteplass.

Slikk gikk det med de øvrige norske: 16) Aleksander Skoglund (2.37 min. bak), 18) Espen Andersen (2.40), 28) Espen Bjørnstad (4.03), 36) Kasper Moen Flatla (5.50).