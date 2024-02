Petter Northug med superløp og 2.-plass i norgescupen: – Et helvete

Det er en oppsiktsvekkende prestasjon av 38-åringen som denne helgen går sine første ordinære langrenn på over fem år.

Northug har riktig nok godt med klassisktrening fra langløp, og han klarte seg mesterlig i staking uten festesmurning i søndagens løp.

– Det var et helvete de siste to rundene, for jeg åpnet litt for hardt. Jeg var veldig kokt og knakk sammen teknisk (mot slutten), sa Northug til VG.

Han viste at formen i klassisk er god dagen etter at han ble nummer 35 i 10 kilometer fri teknikk.

Trening hjelper

– Det er dette jeg trener på. I dag var det en mye bedre følelse og bedre ski også. Jeg tror formen er bra, sa Northug.

Han slo en såpass sterk løper som Henrik Dønnestad med 6,4 sekunder. Dønnestad har både 2.- og 3.-plass i verdenscupen i klassiskløp denne sesongen.

– Imponerende sterkt av Petter i dag, det må jeg si, sa Dønnestad rett etter målgang.

Det ble tidlig tydelig at Northug kom til å gjøre et sterkt løp. Spurtkanonen fra Mosvik lå blant de øverste løperne på alle mellomtider underveis.

Vinnerkandidater

I mål gikk han inn til ledelse 16,6 sekunder foran toer Vebjørn Turtveit. Flere sterke vinnerkandidater kom senere bak ham i mål, men Kjelsås-løperen David Thorvik slo Northug med 26 sekunder.

– Det var litt av motivasjonen for å gå her. Jeg føler at jeg ikke kan bli slått av en mosjonist, sa Thorvik.

I kvinnenes renn ble det klar seier til Hedda Østberg Amundsen. Hun var 29,8 sekunder foran toer Anna Svendsen og ytterligere 3,1 sekunder foran Anikken Gjerde Alnæs.

