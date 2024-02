Norge ned på jorda i Willingen – Lindvik bestemann på 5.-plass

Lindvik hadde 150 meter i prøveomgangen, men i rennet ble det tyngre. I øsende regn og lumsk vind ble det 142 meter i begge hoppene. Det var solid hopping av nordmannen, selv om det ikke holdt til en plass på pallen.

Lindvik endte opp med 226,1 poeng og var 11,5 poeng bak vinneren Andreas Wellinger fra Tyskland.

Forfang satte bakkerekord med 155,5 meter da han vant lørdagens renn og tok Norges første hoppseier for sesongen. Søndag traff han ikke like godt. Da ble det 130 og 143 meter, og 21.-plass etter 1. omgang ble til 14.-plass etter to hopp.

– Andrehoppet kjentes bra ut. Det tar jeg med meg. Det er en stor lettelse å være der oppe igjen. Jeg tror at jeg kan bite ifra meg mot slutten av sesongen, sa Forfang til Viaplay.

Robert Johansson stilte uten bart da han ble nummer 17 og tok sine første verdenscuppoeng for sesongen.

Robin Pedersen endte to plasser lenger bak, mens Benjamin Østvold ble nummer 28.

Lørdag ble Kristoffer Sundal Eriksen nummer tre bak Forfang. Søndag nådde ikke Eriksen finaleomgangen.

