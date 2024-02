Jarl Magnus Riiber ut i klar føring etter hoppingen

Riiber landet på 109 meter og fikk 149,1 poeng. Johannes Lamparter fikk opp 111 meter, men hadde betydelig bedre forhold i bakken. En annen østerriker, Thomas Rettenegger, er 33 sekunder bak etter et hopp på 105,5 meter.

Jørgen Graabak holdt annenplass etter fredagens renn. Han landet på 104,5 meter lørdag og går ut 1.02 minutter bak Riiber.

– Det var et fint hopp. Ikke et like bra utgangspunkt som i går, men et bra utgangspunkt, sa Graabak til NRK.

Slik gikk det med de øvrige norske: 16) Jens Lurås Oftebro (101,5) 127,2 – 1,16, 20) Espen Bjørnstad (97) 125,3 – 1.35, 27) Espen Andersen (100) 121,2 – 1.52, 28) Kasper Moen Flatla (99,5) 120,6 – 1.54, 48) Aleksander Skoglund (92,5) 100,9 – 3.13.

Langrennet over 10 km starter 14.20.

