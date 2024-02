Lægreids vådeskudd ga bøter – pålegg om kurs for hele landslaget

Det har BIU (skiskyttersportens integritetsenhet) bestemt. Lægreid fikk opprinnelig startnekt i ett renn etter å ha løsnet et vådeskudd under tørrtrening på hotellrommet, men nå kommer det ytterligere reaksjoner for Norges Skiskytterforbund og de norske landslagsløperne.

Lægreid er ilagt en bot på 500 euro og får tilsnakk. Han og lagkameratene må også på kurs i våpenhåndtering.

– Det var greit og som forventet egentlig. Jeg er fornøyd med at det ikke er noe strengere. En bot og ammunisjonshåndteringskurs føler jeg var en passende straff, sier Lægreid til NRK.

– Jeg tenker det er greit for alle å få en oppfriskning i dette. Et sånt kurs har man godt av, uansett om man har skutt vådeskudd eller ikke, fortsetter han om kurset i våpen- og ammunisjonshåndtering.

I tillegg får Norges Skiskytterforbund en bot på 2500 euro, som tilsvarer 28.000 kroner etter dagens kurs.