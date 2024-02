Hagen vant norsk duell i Seefeld – styrket ledelsen i verdenscupen

Det var Hagens fjerde seier på de siste seks løpene og hennes ellevte strake topp to-plassering. Hun lå på 2.-plass etter hopprennet og hadde 26 sekunder å ta inn på Lund, men det ble tidlig klart at Hagen hadde høyest fart i langrennet.

Hagen passerte lagvenninnen allerede etter to kilometer, og i tillegg hadde Lund et fall som gjorde at sjansen til å henge seg på lederen glapp.

Etter halvgått løp ledet Hagen med 21,6 sekunder, og dermed måtte Lund konsentrere seg om å sikre 2.-plassen. Det klarte hun med 13,9 sekunders margin til tyskeren Nathalie Armbruster.

Gyda Westvold Hansen har fått konkurranse fra lagvenninnene denne vinteren etter å ha vært fullstendig overlegen de siste årene. Fredag fikk hun ingen god konkurranse da hun feilet i hoppbakken og endte på 7.-plass der.

Westvold Hansen gikk seg noe opp i langrennsdelen og endte på 4.-plass, men avstanden opp til seierspallen var på nesten minuttet.

Hagen overtok ledelsen i verdenscupen sammenlagt fra Westvold Hansen sist helg.

