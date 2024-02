Forfang tangerte bakkerekorden i Willingen – fem av seks nordmenn videre

Med svevet tangerte tromsøværingen bakkerekorden til polakken Klimek Murańka fra 2021.

Også på trening hoppet Forfang langt. Der noterte han 151 meter i HS147-anlegget i Willingen.

Forfang delte kvalifiseringsseieren med japanske Ryoyu Kobayashi. Begge endte halvannet poeng foran verdenscupleder Stefan Kraft.

Nest best av de norske ble Robin Pedersen på 6.-plass. Fra et tidlig startnummer slo han til med 150,5 meter og viste at han vil prege verdenscuphelgen etter flere seirer i kontinentalcupen (nivå to) den siste tiden.

Marius Lindvik la seg inn som nummer sju etter et hopp på 142 meter, mens Kristoffer Eriksen Sundal fulgte på 11.-plass (143 meter).

Norge får med seg fem av seks mann til lørdagens renn. Benjamin Østvold landet på 132,5 meter og kom seg med. Det gjorde ikke Robert Johansson etter et totalt mislykket forsøk (98 meter).

Johansson forsvant ut av landslaget foran inneværende sesong. Han fikk det ikke til å stemme da han endelig fikk sjansen igjen i verdenscupen.

Halvor Egner Granerud har tatt konkurransepause etter at han ikke fikk hoppe i skiflygings-VM sist helg som følge av problemer med hoppdressen.

