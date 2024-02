Omstridt langrennsuttak klart – skiforbundet gjør unntak for Tiril Udnes Weng

Det er bekreftet av Norges Skiforbund torsdag.

Som følge av de økonomiske utfordringene skiforbundet står i, var det tidligere kommunisert at kun løpere som tilhører såkalt rød gruppe i verdenscupen ville få muligheten til å reise til Nord-Amerika.

Hvem som til enhver tid tilhører denne gruppen bestemmes av de aktives resultater i verdenscupen det siste kalenderåret. Det betyr blant annet at regjerende verdenscupvinner Tiril Udnes Weng, som har slitt med sykdom i vinter, hadde falt utenfor.

Nes-jenta er imidlertid med i uttaket som kom torsdag.

– Hun var sammenlagt den beste kvinnelige løperen i verden sist sesong. I vinter har hun hatt det litt trøblete. Vi mener at med hennes meritter fra sist vinter, med VM-medalje, er det viktig at hun er med, sier landslagssjef Ulf Morten Aune.

Han utdyper:

– Vi trenger henne der. Vi har ikke så mange andre på start, og derfor er vi glad for at hun har vist formstigning.

Trenger hvile

Plass i troppen ble det derimot ikke til Margrethe Bergane og Kristin Austgulen Fosnæs, som begge har gått mye verdenscup i vinter.

– De har konkurrert vesentlig oftene enn det som var planlagt for sesongen startet. Margrethe vil nå få bra matching i U23-VM. Kristin er den som har gått flest skirenn av jentene i vinter. Hun trenger å få trent og få roet ned, sier Aune.

Han forstår at enkelte på herresiden i norsk langrenn er skuffet over å ikke få sjansen i USA og Canada til tross for solide resultater i vinter. Den norske troppen for menn er mindre enn normalt og er begrenset til løpere i den nevnte røde gruppen.

– Selvfølgelig forstår jeg det. Dette har vi samtidig omtalt i forholdsvis stor grad tidligere. Jeg har ingen problemer med å se at enkelte kan være skuffet, men det ligger en helhetsvurdering bak, sier landslagssjefen.

Theodorsen sliter

På kvinnesiden er ikke Silje Theodorsen helt frisk fra sykdom. Hun reiser derfor ikke til Nord-Amerika.

Canmore er første stopp når langrennssirkuset krysser Atlanterhavet fra 7. til 15. februar. Deretter er det renn i den amerikanske storbyen Minneapolis.

Slik er den norske troppen:

Kvinner: Kristine Stavås Skistad (Konnerud IL), Mathilde Myhrvold (Vind IL), Lotta Udnes Weng (Nes Ski), Tiril Udnes Weng (Nes Ski), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo IL), Astrid Øyre Slind (Oppdal IL), Heidi Weng (IL BUL).

Menn: Simen Hegstad Krüger (Lyn Ski), Didrik Tønseth (Byåsen IL), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer SK), Pål Golberg (Gol IL), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn IF), Johannes HøsflotKlæbo (Byåsen IL), Harald Østberg Amundsen (Asker SK), Even Northug (Strindheim IL), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer Ski), Ansgar Evensen (Vind IL, Team ELON Innlandet), Mattis Stenshagen (Follebu Skiklubb).

(©NTB)