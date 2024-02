Kilde kan ikke love skadecomeback: – Vet ikke om jeg kan vinne renn igjen

– Situasjonen rundt skaden min er uklar. Jeg er positiv med tanke på å bli helt bra igjen, men spørsmålet er hvor lang tid det tar. Det er for tidlig å si om jeg kan stå på ski som før og vinne renn igjen, men jeg ønsker selvsagt å komme tilbake til det jeg elsker, sa Kilde på et pressemøte onsdag.

– Nå fokuserer jeg på å komme på beina og gå skikkelig igjen. Deretter tar jeg det dag for dag, fortsatte han.

Deretter utdypet han egne tanker om framtiden enda mer.

– Dette er en veldig tidlig fase. Som alle vet er det nerver involvert. Dermed er det veldig usikkert hvordan ting utvikler seg. Derfor er jeg veldig forsiktig med å si hva som kan skje. Jeg sitter her nå med en usikkerhet om de nervene kommer tilbake om et halvt, ett eller to år. Det vet man aldri.

Alpinstjernen møtte norsk og internasjonal presse digitalt for å fortelle om tiden som har gått etter det svært alvorlige rundkastet i Sveits for noen uker siden.

Ville oppklare

Kilde legger ikke skjul på at han har hatt vanskelige uker.

– Det har vært tøft. Mye smerte. Prognosene er ganske OK, det kommer bare til å ta tid. Tid er noe jeg har, smilte Kilde.

Søndag publiserte Kilde et innlegg i sosiale medier der han delte svært uhyggelige bilder av hvordan kroppen hans så ut etter det fryktelige fallet i Wengen.

Torsdag forklarte han hvorfor det var viktig å dele og synliggjøre alvoret av skadene han ble påført i Wengen.

– Jeg ville fortelle om situasjonen min. Det kom mange beskjeder og nyheter etter krasjen. Noe var riktig, noe var feil. Enkelte ting var også underkommunisert. Skulder ut av ledd og kutt i leggen høres lite ut, men det var mer alvorlig enn det, sa nordmannen.

Ønsket å være åpen

Det var skiforbundets medisinske støtteapparat som i de første meldingene etter krasjen omtalte skadene som skulder ut av ledd og et kutt i leggen. Leggskaden var imidlertid svært alvorlig og gikk hardt utover nervene.

– Jeg ønsket å være åpen om det, så alle kunne forstå hele bildet av skadesituasjonen, sa Kilde.

Alpinstjernen fortalte torsdag om tankene som gikk rundt i hodet da han lå i snøen i Wengen.

– Da jeg krasjet, skjedde det kjapt. Da jeg gikk i nettet var jeg borte en liten periode og våknet med veldig vondt i skulderen. Det eneste jeg tenkte på var skulderen min. Så var jeg borte litt igjen, og deretter så jeg at leggen hadde fått seg en trøkk. Det var dramatisk, lød beskrivelsen.

Rehabiliterer med kjæresten

Han rehabiliterer nå sammen med kjæresten Mikaela Shiffrin, som også gikk stygt over ende i Cortina nylig.

– Dette var ikke situasjonen vi ønsket å være i, men ting skjer i denne idretten. Det er risiko involvert, og vi kjenner faren for å krasje. Det har vært godt å ha tid sammen, sa Kilde, som åpner for at det må tas grep for å beskytte utøverne bedre.

– Det er åpenbart ting som kan gjøres. Det kan være å ha kuttbeskyttende klær under dressen. Mer beskyttelse i forhold til airbags er også en god start vi kan utvikle i retning av å få en tryggere sport, sa han.

Kjæresten Shiffrin skrev etter Kildes krasj at han er heldig som er i live.

– Det Mikaela skrev er for så vidt sant, men jeg hadde ikke de tankene da jeg lå der, sa nordmannen torsdag.

