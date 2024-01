Petter Northug påmeldt til norgescuprenn

VG skriver at det er første gang siden november 2018 at trønderen stiller til start i et ordinært langrennsløp. Northug har de siste årene satset på langløp og har etablert sitt eget lag.

Lørdag er han trolig tilbake i norgescupen.

– Det er gøy. Det er fantastisk. Han er fortsatt en stor mann i skiidretten, og en de meste populære langrennsløperne i Norge. Ungene syns det er stas og det er alltid oppmerksomhet rundt Petter, sier arrangementsansvarlig Asgeir Moberg til VG.

Northug skulle etter planen gå renn i Finland tidlig denne sesongen, men der stilte han ikke til start.

Northug har de siste årene jobbet som ekspert for TV 2 ved siden av langløpssatsingen.