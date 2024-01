Johaug åpner for landslagstrenerjobb: – Har lyst til å være med å bidra

– Jeg har lyst til å være med å bidra med kunnskapen min hvis det er ønskelig. Jeg har vært i toppidretten i 15 år og skaffet meg mange erfaringer, sier Johaug til NRK.

Uttalelsen kommer som følge av at Torbjörn Nordvall skrev i en kronikk i Nettavisen et Marit Bjørgen og Johaug burde hentes inn som et kriseteam for de norske langrennskvinnene.

– Kriseteam er å ta vel hardt i. Det er mye som har skjedd de siste årene. I fjor gjorde de det bra, og så er det ting som gjør at en ikke klarer å oppnå de samme resultatene i år som i fjor, sier Johaug.

Bjørgen uttalte også under en Viaplay-sending at hun er villig til hjelpe til dersom det kommer en forespørsel fra landslagsledelsen. Den forespørselen venter også Johaug på.

Landslagskoordinator Ulf Morten Aune sier at Nordvalls uttalelser for stå for egen regning, men at han ønsker en god dialog med Johaug i tiden som kommer.

– Hva konkret kunne du bidratt med? spør NRK.

– Det må være den erfaringen som toppidrettsutøver. Det kan være alt fra trening til teknikk, til hvordan en jobber i et team for å få ut potensialet i alle, svarer Johaug.