Sjokkerte med soloseier i Marcialonga – rykket i fra før motbakken mot mål

Telemarkingen har vært en profil i Ski Classics i flere år, men det ga høye odds at han skulle komme nesten alene til mål i gatene i Cavalese etter det sju mil lange blodslitet.

– Jeg smalt til og fikk litt overraskende luke. Da var det bare å kjøre på. Den siste bakken var helt grusom, sa den lykkelige vinneren til NRK.

– Det er så morsomt at offensiv gåing premieres på denne måten. Det er ingen tvil om at den sterkeste løperen vant. veldig fortjent, og intet annet enn veldig imponerende, sa ekspert Carl Fredrik Hagen.

Skaug Mathisen, kjent for sitt karakteristiske skjegg, rykket fra teten med mer enn 10 kilometer til mål og kom inn i den siste beryktede bakken opp til Cavalese med en betydelig luke. Der jobbet han iherdig for å holde unna for forfølgerne.

Brakk staven

Forspranget skulle vise seg å holde. Dermed kunne telemarkingen feire karrierens så langt største seier. Med til historien hører det at den over 90 kilometer tunge bamsen knakk staven underveis.

– Jeg fikk en ny stav av en lagkamerat, så de jobbet virkelig for meg i dag, sa Skaug Mathisen.

Inn på de siste hundre meterne røynet det samtidig voldsomt på for en sliten og stiv Skaug Mathisen. Rivalene nærmest seg veldig, men han hadde tid nok på oppløpet til å motta laurbærkransen som går til vinneren.

– Mot slutten var det kun smerte, sa Skaug Mathisen.

Dobbeltseier

Svenske Emil Persson, som er lagkamerat med nordmannen i Lager 157, ble nummer to. Dermed ble det en kjempedag i Italia for det svenske laget. Johan Hoel tok tredjeplassen.

Den norske vinneren satte også en voldsom løyperekord med den bunnsolide timen 2.35,53.

– De tiden tror jeg kommer til å stå en stund, sa NRK-ekspert Hagen.

Triumfen var Norges første i Marcialonga siden 2020. Da gikk Tore Bjørseth Berdal til topps.

Den første norske seieren kom ved Magnar Lundemo i 1974. Siden har et eksklusivt utvalg nordmenn vunnet det italienske rennet.