Pallen glapp for Norge i skiflygings-VM – Stöckl tok selvkritikk etter flaggtabbe

Med fjerdeplassen klarte ikke Robin Pedersen, Daniel-André Tande, Marius Lindvik og Johann André Forfang å forsvare bronsen fra VM i Vikersund i 2022. Slovenia tok gullet foran Østerrike og Tyskland.

Det skilte 47 poeng opp til bronseplassen for de norske gutta.

4.-plassen gjorde også slutt på en lang norsk medaljerekke. Det er første gang siden VM i 2002 i Harrachov at det norske hopplaget reiser hjem uten en eneste medalje.

– Det føles veldig kjipt, men når vi ikke klarer å prestere på det nivået vi burde vært på, er det ikke godt nok, sier Stöckl til NRK.

Det er også andre gang i VM-historien at Norge ikke tar medalje i lagkonkurransen. Sist de norske skiflygerne reiste tomhendte hjem var på hjemmebane i Vikersund i 2012.

Skuffende start

Etter at Pedersen og Tande hadde landet på henholdsvis 209 og 194 meter, ga Lindvik fornyet medaljehåp for Norge da han fløy ned til 230 meter.

– Det var dessverre en litt ruskete start, men Lindvik gjør heldigvis et ordentlig hopp. Vi må satse på at Forfang gjør et fint hopp, og så er vi i fullt angrep i andre omgang, sa Alexander Stöckl til NRK etter at tre hoppere fra hvert lag hadde satt utfor.

Og landslagssjefen fikk ønsket sitt oppfylt. Forfang klinket til med 232 meter og sendte Norge opp på 4.-plass, bare 19,9 poeng bak Tyskland på bronseplassen.

– Det var deilig, utrolig deilig. Lindvik leverte også sterkt, så hvis vi klarer å fortsette der og vi får opp de andre gutta på det nivået vi vet de har, kan det bli en interessant andre omgang, sa Forfang til NRK i pausen.

– Litt krise

Men der Forfang oppfylte ønsker, slukket Pedersen og Tande medaljehåp med sine svev på 206 og 183,5 meter i annen omgang.

Stöckl så også ut til å være så misfornøyd med Tandes svev at han kastet flagget i etterkant. Østerrikeren oppklarte imidlertid hva som egentlig skjedde.

– Først må jeg beklage at jeg kastet flagget. Det hadde ikke noe med «Dannys» prestasjon, men at jeg flagget på feil tidspunkt. Heldigvis kjørte han ikke, men ventet til det grønne lyset.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg ble forstyrret av noe og trodde jeg så det grønne lyset, forklarte Stöckl.

Han røpet også at han har gjort det samme en gang tidligere som landslagssjef.

Tande forklarte til NRK at han oppdaget sjefens blemme og at det ikke fikk noen store konsekvenser for hoppet sitt.

– Jeg satt heldigvis på gult lys lenge nok til at jeg fikk hentet meg igjen, sa Tande til rettighetshaveren.

Tung sesong

Med to hoppere igjen på toppen skilte det 53,4 poeng opp til Tyskland på 3.-plass, og med 182 meter fra Lindvik var alt håp om medalje nærmest ute.

Forfangs svev på 225 meter sikret den sure 4.-plassen for Norge.

Det norske laget har slitt stort med prestasjonene denne sesongen, men Forfangs fjerdeplass i den individuelle konkurransen ble et oppløftende høydepunkt. Pedersen ble nummer elleve, Lindvik 13 og Tande 22.

Fjorårets verdenscupvinner Halvor Egner Granerud fikk ikke hoppet lørdag etter at han ble disket før 1. omgang fredag, og ble i tillegg vraket til søndagens lagkonkurranse.