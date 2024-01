Sterk vind skaper trøbbel i skiflygings-VM: – Det ser ikke lovende ut

Etter planen skulle den tredje av de fire omgangene i den individuelle VM-konkurransen ha startet klokken 14 lørdag. Slik ble det ikke.

I stedet opplyste Det internasjonale skiforbundet at rennstart i første omgang var utsatt til 14.30. Deretter kom ytterligere utsettelser. Vinden var altfor sterk og variabel.

Ved 14.15-tiden ble det opplyst at man skulle prøve å starte rennet klokken 15, men det lot seg heller ikke gjøre. Siste beskjed er at man skal gjøre et forsøk 15.30.

– Jeg står og ser på vindmonitoren, og det ser ikke lovende ut, sa landslagssjef Alexander Stöckl til NRK ved 15-tiden.

Han var tydelig på at 15.45 er aller siste frist for å starte rennet. Lar det seg ikke gjøre da, blir det for mørkt.

Sikkert er det at det blir maks én omgang lørdag før verdensmesteren kåres.

Johann André Forfang er det norske håpet i VM. Han ligger på tredjeplass etter de to omgangene som ble gjennomført fredag.

Halvor Egner Granerud ble diskvalifisert og fikk ikke hoppe fredag. Han er dermed heller ikke på start lørdag.

Kun de 30 beste sammenlagt hopper lørdagens to omganger.

Slovenske Timi Zajc leder.