Sjokkert Mowinckel vant utforen i Cortina: – Som en ekstra stor julegave

Mowinckel måtte vente lenge på å sette utfor i lørdagens renn i den italienske snømetropolen. Sterk vind i partier av løypa skapte store problemer for arrangøren.

Da hun først kom i gang, leverte hun et forrykende renn og var i mål 44/100 sekund foran hjemmestjernen Sofia Goggia. Mowinckel peker på vindpausen som en stor fordel.

– Jeg er så sykt fornøyd. Jeg sa til fysioterapeuten at jeg tror den store pausen reddet meg. Jeg var nesten litt for nervøs på starten, og så ble det nesten litt komirenn. Vi satt og kjørte quiz på toppen, og jeg ble helt «off». Da jeg faktisk skulle kjøre, var jeg litt sånn «skal vi faktisk kjøre? Jaja, da får vi kjøre, da». Da kjørte jeg bare og tenkte ikke på noen bekymringer, sa Mowinckel til Viaplay.

Alpinsjef Claus Johan Ryste var i ekstase etter seieren.

– Hun var litt sjokkert, for hun hadde ikke forventet dette. Du blir så glad som for en ekstra stor julegave. Veldig fortjent, sa Ryste til NTB.

– Det var en fantastisk omgang. Den viser hvor god hun er på ski. Det var rett og slett et godt run fra toppen til bunnen, fortsatte han.

– Har strevd

Mowinckel sto med tre verdenscupseirer før lørdagens renn. To kom i super-G, mens en har kommet i storslalåm.

Med triumfen i lørdagens renn sikret Mowinckel Norges første verdenscupseier i alpint denne sesongen.

– Ragnhild har strevd litt i år. Hun kom skjevt ut med fluor på skiene og ikke altfor gode resultater. Nå er jeg først og fremst veldig glad på hennes vegne. Dette viser at alt det harde arbeidet har lønt seg. En seier kommer ofte etter hardt arbeid, sa Ryste videre til NTB.

Mowinckel leverte gode tider hele veien ned utfortrassen. Jo nærmere mål hun kom, jo høyere ble stemmen til Viaplay-kommentator Henrik Jonassen.

– Hun knuser Goggia. Det her er helt ellevilt. Hun kan ha gjort det hun har drømt om hele livet, ropte han da hun krysset målstreken.

Italy Alpine Skiing World Cup Ragnhild Mowinckel i aksjon i lørdagens renn. (Gabriele Facciotti/AP)

– Bedre forhold

Bare Kajsa Vickhoff Lie har av norske kvinnelige alpinister vunnet et utforrenn i verdenscupen. Det skjedde i fjor.

I etterkant av Mowinckels løp viste tidene til flere utøvere at forholdene hadde bedret seg kraftig etter vindpausen.

– Det er bedre forhold. Den er kjip for Goggia. Jeg tror hun hadde innkassert den seieren, sa Jonassen.

Amerikanske Jacqueline Wiles overrasket da hun også tok deg forbi Goggia og ble nummer to. Det var ytterligere bekreftelse på at forholdene talte til de sent startendes fordel.

Stygt fall

Vickhoff Lie endte som nummer åtte i lørdagens renn, 76 hundredeler bak lagvenninnen Mowinckel.

Isabella Wright ble lørdag det andre amerikanske offeret for den tøffe utfortraseen i italienske Cortina. Lagvenninnen Mikaela Shiffrin falt stygt fredag.

I etterkant av Wrights meget stygge fall opplyste det amerikanske landslaget at hun slapp billig. Et innlegg på X/Twitter viser en smilende Wright i målområdet med plaster på haken.

Etter 15 startende utøvere kom voldsomme vindkast inn i Cortina-traseen. Det førte til at rennet måtte settes på pause i en god stund. TV-bildene viste at Mowinckel, som hadde startnummer 20, lå i solsteken og forberedte seg.

Da hun endelig fikk det grønne lyset, kjørte Molde-jenta fenomenalt.

