Her skal Riiber gå verdenscuprenn – sprutregn og mildvær

Det har regnet i tyske Schonach mesteparten av denne uken. Det skaper store utfordringer for arrangørene av helgens verdenscuprenn i kombinert.

Jarl Magnus Riiber, Gyda Westvold Hansen og resten av kombinerteliten ble møtt av grønt gress da de ankom Tyskland. I hoppbakken ligger det snø, mens arrangørene kontinuerlig kjører på snø i traseen som skal brukes til langrenn.

På hver side av den smale langrennsløypa er det grønt gress.

– Konkurranser er i utgangspunktet spennende, og nå blir det enda mer spennende, sier kombinertsjef Ivar Stuan til NTB.

Han sier de tyske arrangørene jobber på spreng for å redde helgens renn.

– Jeg er ganske sikker på at det blir skirenn. De kjører hele tiden på en del snø og gjør alt de kan for å få det til, sier Stuan.

Fredag måtte de planlagte provisoriske hoppomgangene for menn og kvinner avlyses.

Løypa er spørsmålet

Stuan sier beskaffenheten til langrennstraseen er det springende punktet.

– Hoppbakken tåler dette regnværet veldig bra. Jeg er minst bekymret for den, sier kombinertsjefen.

Han påpeker også at man har opplevd lignende forhold tidligere, og spøker med at det ikke vil være første gang at løperne går i mål med gjørme på stavene.

Værmeldingene tilsier at regnværet ska stanse fredag kveld. Lørdag og søndag er det spådd minimalt med nedbør.

Kombinertkvinnene skal gå henholdsvis fire og åtte kilometer langrenn i sine to konkurranser i helgen. Jarl Magnus Riiber og herreeliten skal gå ti begge dager.

Ellevill sesong

Arrangørene i Schonach håper å kunne benytte en sløyfe på to kilometer. Det er i beste fall. I verste fall må runden kuttes ned til halvannen.

– Det blir nok litt salting og kommers, men vi er fryktelig glade for at det blir konkurranser. Det trenger vi i en allerede tynn terminliste, sier Stuan.

Verdenscuprennene i franske Chaux-Neuve forrige helg ble avlyst på et tidlig tidspunkt.

De norske kombinertløperne har levert en pangsesong så langt. 13 av 15 renn i verdenscupen har endt med rødt, hvitt og blått på toppen av seierspallen.

I de to øvrige rennene ble Jarl Magnus Riiber nummer to.

– Vi har hatt en sesong som er helt vill. Jeg skal ikke si at vi ødelegger sporten hvis det fortsetter sånn, men vi dominerer i hvert fall, sier Stuan.