Forfang på pallen i skiflygings-VM etter to hopp

Forfang landet på 219,5 og 220 meter i sine to hopp i mammutbakken i østerrikske Kulm. Det gir en sterk tredjeplass halvveis i konkurransen.

– Det er foreløpig ikke noe resultat, men jeg tar med meg god hopping. Det var en utrolig bra dag i bakken for min del. Jeg prøvde å ikke gjøre noe ekstra i finalen og jeg fikk til et enda bedre hopp da. Vi får prøve igjen i morgen, sa en svært fornøyd Forfang til NRK.

Slovenske Timi Zajc leder klart foran lørdagens to avsluttende omganger. Stefan Kraft er nummer to, 12,3 poeng bak Kraft. Forfang er 17,1 poeng bak ledende Zajc.

Robin Pedersen er nest best av de norske etter to omganger. Han innledet med 219,5 meter i det første hoppet fredag. Deretter måtte han nøye seg med 205,5 i det andre under tyngre forhold.

Ranværingen, som kom til VM direkte fra sterke plasseringer i kontinentalcupen i Japan, ligger på 11.-plass foran lørdagens to hopp.

– Har lyst til å dra

Halvor Egner Granerud ble diskvalifisert i dresskontrollen foran den første omgangen. Målene i skrittet på nordmannens hoppdress var ikke innenfor reglementet.

–Jeg har fått sturet en liten stund i bua. Jeg blir bare oppgitt. Ting ble gjort litt annerledes på toppen, og det fikk jeg ikke til. Jeg har det vondt og har lyst til å dra, sa Granerud til NRK.

Diskvalifikasjonen betyr at Graneruds muligheter i sammendraget er ødelagt. Han får ikke hoppe de resterende omgangene i den individuelle konkurransen i Kulm. Granerud må dermed sikte seg inn på søndagens lagkonkurranse.

– Diskvalifisert i VM. Hvordan kan det være mulig? Sa NRK-kommentator Christian Nilsen på kanalens sending.

– Det virker som de har vært ordentlig strenge på toppen, for mange utøvere er disket. Vi må nesten høre med ham selv hva som har skjedd. Dette er erfarne løpere som har vært gjennom skrittmålinger mange ganger tidligere og som bør kunne dette, supplerte ekspert Johan Remen Evensen.

Skrittlengde

Landslagstrener Alexander Stöckl hadde ingen gode svar om diskvalifikasjonen.

– Det er veldig rart, synes jeg. Det må ha vært noe som ikke stemte, men det må vi finne ut av senere, sa han til NRK.

Hopptoppen pekte videre på at elevens stressnivå må ha vært veldig høyt.

– Mange sier at man bare burde sy dressen sånn at man er godt innenfor grensen, men da har man ingen sjanse og ingenting å stille opp med i denne konkurransen, sa ekspert Remen Evensen.

Diskvalifikasjonen kommer i det som har vært en meget vanskelig sesong for Granerud. Han har ikke klart å følge opp kjempehoppingen fra i fjor vinter.

Lindvik i trøbbel

Regjerende verdensmester Marius Lindvik skuffet fredag. Han måtte nøye seg med 201,5 meter i første omgang og fulgte opp med 201,5 meter i omgang nummer to. Det gir 17.-plass.

Svakest av de norske var Daniel André Tande med henholdsvis 203 og 190 meter. Han er klar for omgang nummer tre, men ligger langt nede på listene på 24.-plass.

30 hoppere kommer til start i Kulm lørdag.