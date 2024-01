Ebba Andersson rundlurt på «krisemøte» – ble feiret for gjev pris

Andersson ble mandag tildelt den prestisjetunge Jerringprisen, som går til den utøveren det svenske folket mener har representert svensk idrett best i året som har gått.

26-åringen Andersson tok et gull og en bronsemedalje under fjorårets VM i Planica. Hun utkonkurrerte stavkongen Armand Duplantis i kampen om prisen.

Det var ikke det hun først tenkte på da landslagsledelsen sendte ut melding om et krisemøte foran verdenscuprunden i sveitsiske Goms.

Katastrofetanker

Andersson forteller at alle slags mulige tanker gikk rundt i hodet da Lars Ljung med alvor i stemmen tok ordet på møtet.

– Jeg kom ned til møtet og resten av gjengen satt der. En av våre ledere begynte å snakke om at han var skuffet over at det var gått 48 timer, sier Andersson.

– Jeg begynte så å tenke på hva som hadde skjedd de siste 48 timene. Hva hadde vi gjort galt? Jeg begynte å tenke alle slags mulige katastrofetanker, men til slutt sa han at det var for at vi ikke hadde fått feiret prisen. Jeg må si at han holdt masken veldig godt, fortsetter langrennsstjernen.

Kakefeiring

I stedet for krisemøte ble det dermed storslått feiring med kaker på hotellet i Goms.

– Da jeg satt der med Duplantis tenkte jeg at det var gøy så lenge det varte, men nå må jeg vel snart gratulere ham. Men så leste de opp mitt navn. Det tok noen sekunder før jeg forsto det. Jeg visste jo at sjansen var der, men for å være ærlig var jeg fornøyd for hver gang jeg kom videre i avstemningen, sier Andersson.

Hun ble den første langrennsløperen siden 2008 til å vinne Jerringprisen. Charlotte Kalla gikk til topps for 16 år siden.

Langrennseliten skal konkurrere i blandet stafett, sprint og fellesstart i Sveits i helgen.