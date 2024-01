Robin fikk VM-billett av Stöckl – deretter fulgte 40 timers reisemareritt

Pedersen hadde akkurat avsluttet en kruttsterk kontinentalcuphelg i japanske Sapporo da han fikk beskjeden om VM-deltakelsen. Det å skulle forflytte seg fra Japan til mammutbakken i østerrikske Kulm skulle vise seg å bli en prøvelse.

Da NTB snakket Pedersen tirsdag kveld, satt han i bil på vei fra flyplassen i München med kurs mot Østerrike. Fortsatt gjensto flere timer før han var framme i Kulm.

Bak seg hadde han to døgn med minimalt med søvn.

– Det ble vel 40 timer med surr på diverse flyplasser, smiler skihopperen, som klarer å se på det som må ha fortonet seg som et reisemareritt med litt humor.

Søvnløse døgn

Problemene startet da han og flere andre hoppere skulle forlate Sapporo. For å rekke et korresponderende fly i Tokyo fikk Pedersen plass på et tidligere fly enn planlagt, men etter innsjekking kom plutselig beskjeden om at Sapporo-flyet likevel ikke hadde plass til den ekstra bagasjen.

– Dermed måtte bagasjen hentes opp igjen og alle sammen tilbake til innsjekking. Der kunne de ikke så mye engelsk og skjønte ikke helt hva som foregikk, og det gjorde ikke vi heller, smiler Pedersen – og fortsetter:

– Etter hvert kom vi oss med det siste flyet ut av Sapporo. Jeg vet ikke hvor mange timer forsinket vi ble.

Vel framme i Tokyo hadde flyet de hadde siktet seg inn på selvsagt gått.

– Deretter ble vi stående i sikkert tre og en halv til fire timer å snakke med fem-seks japanske damer som skulle hjelpe oss å booke om billetten videre, sier Pedersen.

Først ble han forelagt en billett videre med et fly som gikk et helt døgn seinere. 24 timers venting på flyplassen fristet imidlertid mildt sagt lite, og etter hvert kom et annet alternativ på plass.

– Det ble nok uansett 36-37 timer uten søvn. Heldigvis fikk jeg sovet litt på flyet, smiler Pedersen vel framme i Europa.

Mangler ski

I bilen på vei mellom München og Kulm tirsdag kveld var samtidig ikke riktig alle problemer løst.

– Det ene skiparet mitt ble sendt med en slovener fra Japan, og de har ikke kommet fram ennå. De kommer til Italia i morgen, for så å bli hentet der. I tillegg kommer det et helt nytt skipar fra Fluege (skiprodusenten), så eventuelt får jeg hoppe på kliss nye ski, sier Pedersen.

Han vedgår gjerne at oppladningen til skiflygings-VM kunne gått mer knirkefritt.

– Vi får prøve å gjøre det beste ut av det. Jeg vet heller ikke hva som finnes av treningsmuligheter på det hotellet jeg nå kommer til, men jeg får håpe det finnes noe, smiler 27-åringen, som er sønn av tidligere storhopper Trond Jøran Pedersen.

Om mye har vært usikkert siden avreisen fra Sapporo søndag kveld, er én ting tindrende klart: Pedersen er i form.

– Jeg har aldri hoppet så godt over så lang tid. Det blir spennende å se hva jeg kan få til, sier 27-åringen foran møtet med VM-bakken i Kulm.

Bånn i bøtta

Bak formtoppen han synes å ha funnet ligger en real snuoperasjon og tålmodig arbeid over tid.

– Etter fjorårssesongen som var bånn i bøtta, var det bare kaste alt og starte på nytt. Det var vinn eller forsvinn, sier Pedersen ærlig.

– Hva gikk galt i fjor vinter?

– Det var mye som ikke stemte. Det buttet både på den ene og den andre måten. Da begynte jeg å stresse og tvile. Jeg måtte rett og slett få orden på mye og sette skapet på plass.

Jobben som er lagt ned siden i fjor vår har gitt resultater.

– Jeg har klart å holde en rød tråd i alt jeg har gjort i nesten et helt år. Jeg har ikke latt meg vippe av pinnen, men heller vært veldig nøye med jobben som er gjort, sier Pedersen.

Ved siden av plass i skiflygings-VM kan han nå belage seg på verdenscuphopping i tiden som kommer. Den muligheten får han som suveren leder av kontinentalcupen.