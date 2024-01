Røper «hemmelige» Braathen-treninger: – Overbevist om at Lucas vil konkurrere igjen neste sesong

Den sveitsiske profilen Daniel Yule kommer nå også med avsløringer av «hemmelige» Braathen-økter.

– Jeg vet at Lucas har gjennomført noen treningsøkter med grekeren AJ Ginnis og briten Charlie Raposo de siste ukene. Hvis jeg hadde avsluttet karrieren min, ville jeg absolutt ikke trent bare tre måneder senere. Og jeg tror ikke Braathen trener bare for moro skyld. Jeg vil vedde mye på at han kommer til å kjøre igjen neste vinter, sier han til Blick.

Den sveitsiske avisen har fulgt opp Yules påstander og snakket med greske Ginnis. Mannen som tok VM-sølv i slalåm forrige vinter tror Braathen vil gjøre comeback.

– Lucas trente med meg i østerrikske Hinterreit i desember før nattslalåmen i Madonna di Campiglio. Han gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg. Jeg er derfor overbevist om at Lucas vil konkurrere igjen neste sesong, sa Ginnis.

I oktober slapp Braathen sjokkbeskjeden om at han hadde gjort sitt som elitealpinist. Nyheten kom etter en langvarig konflikt med Norges Skiforbund.

Blick skal således ha det til at Hokksund-gutten ikke kommer til å gjøre comeback for Norge, men for Brasil ettersom han er halvt brasiliansk.