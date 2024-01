Simon vant kvinnenes fellesstart i suveren stil – Knotten beste norske på 5.-plass.

Julia Simon leverte rask og feilfritt på liggende skyting, men på den første stående ble det en tur innom strafferunden.

Landskvinnen Lou Jeanmonnot var derimot feilfri på standplass, men endte 8,9 sekunder bak i mål. Sveitsiske Lena Häcki-Gross ble nummer tre med én strafferunde.

Stas med femteplass for Knotten

Karoline Knotten måtte tåle to strafferunder etter sine stående skytinger og var 46,4 sekunder bak i mål.

– Jeg synes det var veldig stas. Jeg tenkte på det på sisterunden at jeg måtte gå for femteplassen. Jeg fikk høre av Patrick (Oberegger) at jeg var den løperen han kjente med flest sjetteplasser, sa Knotten til TV 2.

Juni Arnekleivs to bom kom på første stående skyting. Hun endte på 7.-plass.

– Det har vært fint å konkurrere her. Jeg liker meg i godt selskap og bra vær, sa Arnekleiv om OL-løypene om to år.

Dropper bryllupsreisen

Verdenscupleder Ingrid Landmark Tandrevold var lenge god, men etter to bom på hver av de stående skytingene ble det 17.-plass.

– Det ble et skikkelig hardt løp, men i dag ble jeg statist mot de franske løperne. Det er vanskelig å skyte her, og jeg fikk det ikke helt til. Det er bare å trene så på det, så det blir nok ikke noe bryllupsreise for meg. Jeg må ned hit for å trene i høyden, sa Tandrevold.

Ida Lien måtte seks ganger i strafferunden og endte på 26.-plass, mens Marit Ishol Skogan hadde én runde mer og ble nummer 28.