Norsk nedtur i Kitzbühel: Skylder på utstyret

Hele fire nordmenn kjørte ut i rennet. Dem som kom seg ned til mål, var langt bak ledertiden.

Atle Lie McGrath kom tregt ut fra start fra startnummer fem, men kom seg ikke videre til andre mellomtid.

– Den er seig. Det er ikke kjøringen det står på i dag, det er utstyret. Jeg kjenner i andre port at det ikke er grep, og det er rimelig irriterende, for da er det ikke noe jeg kan gjøre. Jeg tenkte at «nå får jeg bare krige meg ned», men jeg har ingen sjanse når det er så speilblankt underlag. Du ser at flere norske sliter med det, sa McGrath til TV 2.

– Det er synd. Det er liksom det største rennet i året, og så får jeg kjøre ti porter.

Samme skjebne skulle flere norske lide. Alexander Steen Olsen hadde grønne tider ut fra start, men kom seg ikke ned til andre mellomtid. Fra startnummer 24 ble Sebastian Foss-Solevåg dagens tredje nordmann til å kjøre ut før andre mellomtid, før Halvor Gunleiksrud kjørte ut litt lenger ned i løypa.

Stort bedre gikk det heller ikke med Henrik Kristoffersen. Fra startnummer en kom nordmannen seg gjennom løypa, men han var ikke fornøyd med kjøringen i mål og ristet på hodet i målområdet.

Fra startnummer tre kjørte Daniel Yule hele 2,46 sekunder raskere.

– Med norske øyne er det helt katastrofe. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, det er ikke bra, sa teknikktrener Ola Masdal til TV 2.

Eirik Solberg og Timon Haugan har så langt truffet best av de norske og er på en foreløpig 17.- og 19.-plass.