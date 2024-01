Langrennsjentene ble knust i Oberhof-stafetten: – Jeg må si unnskyld til hele Norge

– Jeg må be om unnskyldning til hele Norge. Det er kjedelig å ødelegge for de andre, sa Fosnæs til Viaplay.

Hun sa at hun slet med teknikken og at det førte til at skiene ble glatte. Fosnæs slet med stemmen i intervjuet med Viaplay.

Fosnæs ble hektet av med 1.08,3 minutter av ledende Sverige. Der gikk Linn Svahn sin første verdenscupstafett og gjorde sine saker utmerket.

– Det var kult å være med i min første stafett i verdenscupen. Dette ble akkurat som vi hadde håpet på, sa Svahn til Viaplay.

Inn på laget

Mathilde Myhrvold måtte steppe inn på 1.-laget for en syk Heidi Weng og tapte nye to minutter på sine 7,5 kilometer i klassisk stil på den 2. etappen.

Lørdagens klassiskvinner Frida Karlsson økte forspranget på 2. etappe og dokumenterte at storformen er på vei. Hun vekslet med hele 59 sekunder ned til Tyskland på 2.-plass, og Norge på 6.-plass var hele 3.10,1 minutter bak.

– Det var hardt, og det ble litt for seigt på sisterunden. Det ble store avstander, sa Myhrvold etter sin første stafettetappe for Norges bestelag.

Ebba Andersson kontrollerte for Sverige på den 3. etappen. Margrethe Bergane tapte bare tre sekunder til Andersson og vekslet som nummer fem.

Sikker seier

Sveriges overlegne ledelse ble knappet voldsomt inn på sisteetappen. Tysklands Victoria Carl knappet voldsomt inn på forspranget til Jonna Sundling, og til slutt skilte det bare 17,5 sekunder ned til Tyskland på 2.-plass. Finland var 2.11,3 minutter bak på 3.-plass. Norges ankerkvinne Tiril Udnes Weng gikk Norge inn til 5.-plass med solide 3.40,4 minutter opp til det svenske vinnerlaget.

– Det er veldig langt opp. Vi fikk det altfor tøft på klassisketappene, og det ble en tung dag for våre debutanter. Det er ikke til å legge skjul på at dette var veldig skuffende, sa landslagstrener Sjur Ole Svarstad.

Det var Norges svakeste innsats i verdenscupen siden 2006. Norge har aldri tidligere vært over tre minutter bak vinnerlaget. For første gang siden 2000 har Norge havnet utenfor pallen i to kvinnestafetter på rappen.

Sveriges 2.-lag ble nummer fire. Heidi Wengs sykdom og Mathilde Myhrvolds opprykk til 1.-laget gjorde at Norge måtte trekke sitt 2.-lag.