Vellykket operasjon for Kilde etter fallet i Wengen: – En tøff og lang natt

Det opplyser landslagslege Marc Strauss til VG.

– MR-bildene viste en ganske omfattende og stor skulderskade. Han ble operert i går kveld og alt har gått bra med operasjonen. Han har hatt en tøff og lang natt med en del smerter, men han er glad for at han nå er ferdig operert, forteller Strauss.

Landslagslegen forklarer videre at Kilde kommer til å kjøre hele rehabiliteringsprogrammet i Innsbruck. Allerede søndag ble det gjort kjent at sesongen er over for nordmannen.

– Det blir noen utfordringer i den første fasen av rehabiliteringen. Det blir en fysisk og mental utfordring, sier Strauss.

Onsdag kveld åpnet Kilde selv opp om det dramatiske fallet.

– Da jeg gikk i nettet, kuttet jeg leggen og mistet mye blod. Jeg har mistet noen nerver, men de motoriske nervene er heldigvis intakt. Det er litt nerveskader som man trenger å bruke tid på. Det er det som er alvorlig med det hele, sa Kilde i et interju med Viaplay.

Kjæresten Mikaela Shiffrin har vært til stede hos Kilde i dagene etter fallet. Tirsdag kjørte amerikaneren inn til seier i slalåmrennet i Flachau, og 28-åringen var tydelig rørt etter tiumfen.

«Jeg kan ikke sette ord på hvor mye glede og energi Aleks gir livet mitt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare dette, men det fikk meg til å ønske at jeg kunne brenne ned universet. Men gjennom hele den påfølgende prosessen har han vært så vakker og snill og takknemlig», skrev Shiffrin på Instagram dagen etter slalåmseieren.