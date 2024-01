Pangprolog av forbauset Amundsen: – Nå har jeg vel trigget Klæbo

Klæbo gikk en bunnsolid prolog, men kunne ikke gjøre noe med lagkamerat Amundsen. Sistnevnte fortsatte der han slapp i Tour de Ski. Der ble det sammenlagtseier.

Amundsen har aldri vunnet en sprintprolog i verdenscupen tidligere. 25-åringen er i ferd med å bli en komplett skiløper.

– Det kjentes ikke så bra ut. Dette er første gang siden Touren at jeg har dratt til skikkelig. Jeg er veldig overrasket over utfallet, sa Amundsen til Viaplay.

– Nå har jeg vel trigget Klæbo enda mer, så da skal jeg vel få kjørt meg senere i dag, fortsatte han.

Fredag slo han nettopp Klæbo med seks hundredeler. Amerikanske Ben Ogden ble nummer tre i prologen. Deretter fulgte svenske Marcus Grate og franskmannen Lucas Chanavat.

Erik Valnes ble tredje best av de norske med sjuendeplass. Matz William Jenssen, Even Northug og Ansgar Evensen er også klare for kvartinale.

Håvard Solås Taugbøl ble slått ut. Det samme ble Mattis Stenshagen. Sistnevtne har personlig friplass til rennene i Tyskland som leder i Skandinavisk Cup.

Sprinten i Oberhof går i klassisk stil.

[ Skistad langt bak i prologen i Oberhof – svensk totaldomninans ]