Pallen røk for Skistad på blytung norsk dag: – Jeg hadde ikke en sjanse

Skistad fikk tøff konkurranse av blant andre den svenske kvartetten Jonna Sundling, Linn Svahn, Emma Ribom og Frida Karlsson i finalen. Overmakten ble til slutt for stor for Konnerud-løperen.

Svahn vant foran Karlsson og Sundling. Skistad tok fjerdeplassen.

– Jeg er ikke helt i draget, så egentlig er jeg fornøyd. Jeg mangler litt, og det er en hard løype, sa Konnerud-jenta til Viaplay.

– Jeg hadde rett og slett ingen sjanse. Jeg må hjem å finne flyten, fortsatte hun.

Det norske håpet var den eneste norske løperen på kvinnesiden i Oberhof som kom seg til semifinale og finale. Lagvenninnene røk i kvartfinalen.

Tiril Udnes Weng fikk dermed ingen pangstart på verdenscupsesongen. Klassisksprinten endte med exit i første utslagsrunde for henne.

Forrige sesongs verdenscupvinner har fått en blytung start på denne vinteren. Flere sykdomsperioder spolerte alle muligheter til å gå skirenn i november og desember.

Ingen sjanse

Fredag var hun på start i Oberhof etter å ha testet formen i Skandinavisk Cup-rennene i estiske Otepää forrige helg.

I den tyske skimetropolen ble det 15.-plass i prologen. Deretter røk hun ut i kvartfinalen etter å ha blitt nummer tre i heatet. Jessie Diggins og Jasmi Joensuu ble for sterke, og tiden var ikke god nok.

– Det er kjipt å føle at jeg egentlig ikke har en sjanse. Jeg er for svak og for treg. Det er for få watt i takene. Det er ikke overraskende, for det er sånn det har kjentes ut i det siste, sa Udnes Weng til Viaplay.

– Akkurat nå er jeg skuffet, men jeg får prøve å tenke tilbake på noen økter i desember der det var mye mørkere enn dette. Jeg må bare stole på prosessen, la hun til.

Tungt for de norske

Udnes Weng får en ny sjanse på lørdagens 20 kilometer i Tyskland.

– Sånn muskelfibrene mine er nå, passer lengre løp mye bedre, sa langrennsprofilen.

Ane Appelkvist Stenseth og Mathilde Myhrvold ble også utslått i kvartfinalene.

– Det ble for dårlig. Ikke bra nok. Nå er jeg mest irritert. Jeg følte meg bedre enn dette, sa en frustrert Stenseth til Viaplay.





