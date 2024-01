Pallen glapp for Bjørseth i Zao – tangerte egen karrierebeste

Slovenske Nika Prevc vant rennet.

Bjørseth lå plassert som nummer tre før avslutningen etter et flott hopp i den første omgangen, men 20-åringen klarte ikke helt å følge opp. Dermed ble hun nummer fem, noe hun også ble i samme bakke i fjor.

– Strålende hopp fra Thea. Hun gjør mye riktig, og det flyter fint nedover. Nedslaget er også bra, skrøt Viaplay-kommentator Karl Vegard Andersen etter Bjørseths første hopp.

Den norske landslagsledelsen valgte å ta ned farten til Eirin Maria Kvandal henholdsvis tre og fire avsatser i hennes to hopp. 22-åringen hoppet ikke langt nok til å hevde seg helt i toppen og ble nummer 14. I finaleomgangen ble hun trukket mye for et svakt nedslag.

Sist helg hoppet Kvandal ned til en solid 3.-plass i verdenscuprennet i Sapporo. Da ble det dramatikk på grunn av et voldsomt snøvær. Kvandal har totalt bokført fem pallplasser så langt denne sesongen.

Silje Opseth fikk det på sin side ikke til å stemme fredag, og 24-åringen landet på henholdsvis 78 og 84 meter i sine to forsøk. Det ga en svært beskjeden 25.-plass.

– Det blir dessverre for vanskelig. Det er ikke sikkert det var et kjempegodt hopp teknisk, men forholdene var heller ikke gode, sa Viaplay-kommentator Andersen etter Opseths førstehopp.

Lørdag er det duket for superlagkonkurranse for kvinnene i Zao, mens det er et nytt normalbakkerenn søndag.

