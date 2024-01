Stina Nilsson avbrøt SVT-reporter: – Vil ikke høre

Den tidligere langrennsprinteren har ikke klart å hevde seg i verdenscupen som skiskytter. I desember ble Nilsson vraket fra den svenske troppen etter en mislykket sesongåpning i Östersund.

Siden har hun kjørt renn på nivå to. Nylig var Sveriges tidligere landslagstrener Wolfgang Pichler nådeløs i sin dom, og tyskeren kritiserte også Nilssons skigåing.

I et SVT-intervju stoppet hun alle forsøk på å få gjengitt Pichlers utspill.

– Du trenger ikke si hva han har sagt. Jeg har bare fått høre at han har sagt noe, og jeg prøver ikke å høre på hva folk sier. Derfor kjenner jeg at jeg ikke engang vil høre sitatene hans, sa Nilsson da hun avbrøt reporteren.

30-åringen har tre pallplasser i IBU-cupen denne sesongen. Hun utelukker seg selv som en av Sveriges løpere i skiskytter-VM neste måned.

– Jeg har ikke fått noen beskjed, men jeg er ikke naiv.

Nilsson var i verdenstoppen i langrenn før hun bestemte seg for å satse på skiskyting foran 2020/21-sesongen. Hun mener folk legger for stor vekt på hva hun fikk til som langrennsløper.

– Jeg tror mange glemmer at jeg var absolutt best i klassisk sprint, som er ganske så langt unna skøytedistanse som det kan bli. Så jeg synes den sammenligningen er litt spesiell, men akkurat nå føler jeg meg stolt over måten jeg går ski på.