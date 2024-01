Mer reisetrøbbel for langrennslandslaget – flyet til Frankfurt kansellert

De norske skistjernene og resten av støtteapparatet er flyttet over på et fly med avgang klokken 13.15, opplyser fagsjef langrenn Per Elias Kalfoss i Norges Skiforbund til Adresseavisen.

– Vi har billett til alle, og slik det ser ut nå, blir det knapt med tid til ski i dag. Da blir det nok en liten løpetur. Vi får se når vi ankommer, forklarer Kalfoss.

Onsdag opplyste Kalfoss til NTB at laget måtte innlosjeres på et hotell på Gardermoen etter at de ikke kom seg til Tyskland som planlagt.

Snøkaoset på Østlandet onsdag bød på store problemer, og i en periode var det stengt for trafikk på Gardermoen.

Fredag skal det gås verdenscupsprint i Oberhof. Senere i helgen venter en 20 kilometer lang fellesstart i klassisk, før det er duket for stafetter søndag.