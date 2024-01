Snøkaos gir reisetrøbbel for Stavås Skistad og langrennsstjernene

Ekstremvær i Frankfurt gjorde at løpernes fly onsdag ettermiddag ble kansellert. Da var det også snøkaos og stengt luftrom over Norges hovedflyplass på Gardermoen.

NTB får opplyst fra fagsjef langrenn i Norges Skiforbund, Per Elias Kalfoss, at Stavås Skistad og resten av sprinttroppen måtte innlosjeres på et hotell på Gardermoen i påvente av nytt fly.

Nå er det lagt opp til at løperne og støtteapparatet kommer seg til Frankfurt med et grytidlig fly torsdag morgen. Deretter går turen videre til verdenscuparrangøren Oberhof.

Fortsatt usikkerhet

Beskjeden om det kansellerte flyet kom allerede tirsdag. Da fremgikk det av meldinger fra Tyskland at den internasjonale flyplassen i Frankfurt ville bli påvirket av ekstremvær i området.

På spørsmål fra NTB om han er trygg på at den norske verdenscuptroppen kommer seg av gårde til Tyskland torsdag morgen, ler fagsjef Kalfoss godt.

– Det er vi overhodet ikke. Vi er akkurat som alle andre og lurer litt på hvordan været blir, smiler han.

Ved siden av sprint skal det gås 20 kilometer fellesstart i Oberhof kommende helg. Løperne som er tatt ut til den distansen, skal etter planen fly til Tyskland med et fly klokken 13.15 torsdag.

– Foreløpig er det ingen endringer rundt dette, sier Kalfoss.

Mister offisiell trening

Den utsatte reisen skaper noen utfordringer for Stavås Skistad og kollegene i sprinttroppen. Sprinten går allerede fredag.

– Vi får noe avvik fra det vi pleier. Vi rekker blant annet ikke ned til den offisielle treningen i løypene i Oberhof. Det har vi kommunisert til FIS. Heldigvis er ikke alene om å komme litt forsinket denne gangen, sier Kalfoss.

– Vi får fått beskjed om at vi får gå i løypene litt lenger enn oppsatt. I tillegg får løperne tilgang til løypene før prologen. Likevel har vi litt usikre kort på hvordan dagen blir, legger han til.

På Arlanda i Stockholm sitter også Ebba Andersson og resten av det svenske landslaget værfast. De skulle ha reist til Tyskland klokken 14 onsdag, men kom seg ikke avgårde som følge av værforholdene.

– Vi prøver å booke om billettene. Vi skulle ha reist klokken 14 fra Arlanda, men vi er her fortsatt. Nå er det vanskelig å si hvordan turen blir, sier landslagets pressesjef Samuel Björn til nyhetsbyrået TT ved 15-tiden onsdag.

Det svenske laget håpet fortsatt å komme seg til Tyskland onsdag kveld.

Gode forhold i Oberhof

De mye kritiserte forholdene i Oberhof skal etter rapportene være gode. Det skal ha kommet nysnø den siste tiden.

Da skiskytterne konkurrerte der for en tid tilbake, var de norske løperne svært frustrerte over underlaget.

Sprint klassisk (fredag), 20 kilometer klassisk fellesstart (lørdag) og stafetter (søndag) skal gås i Oberhof.

Den norske troppen ser slik ut:

Menn: Simen Hegstad Krüger (Lyn), Harald Østberg Amundsen (Asker), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Pål Golberg (Gol), Didrik Tønseth (Byåsen), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Mattis Stenshagen (Follebu), Even Northug (Strindheim), Matz William Jenssen (Njård), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Ansgar Evensen (Vind).

Kvinner: Kristine Stavås Skistad (Konnerud), Tiril Udnes Weng (Nes Ski), Kristin Austgulen Fosnæs (Fossum), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Maria Hartz Melling (Konnerud), Mathilde Myhrvold (Vind), Hedda Østberg Amundsen (Asker), Margrethe Bergane (Konnerud), Heidi Weng (BUL).