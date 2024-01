McGrath med praktkjøring i Wengen – dobbelt norsk etter første omgang

23-åringen åpnet raskt på toppen, før han sammenlignet med ledende Henrik Kristoffersen holdt unna hele veien ned traseen. I mål klokket han inn 36 hundredeler foran lagkameraten. 15 kjørere har vært gjennom løypa.

– Dette er herlig kjøring. Han er i storform, og det er veldig imponerende. Dette er sånn vi kjenner han, og han viser at han er tilbake, skrøt Viaplay-ekspert Kjetil André Aamodt.

McGrath fikk seg en solid opptur med annenplass i slalåmkonkurransen i Adelboden sist helg, kun to hundredeler bak vinneren Manuel Feller. 23-åringen pådro seg i fjor en alvorlig kneskade under VM i Courchevel.

Kristoffersen åpnet også solid på toppen søndag, men tapte tid sammenlignet med ledende Feller fram mot neste mellompunkt. Avslutningen var imidlertid solid, og Rælingen-kjøreren klokket inn 12 hundredeler foran østerrikeren.

Kristoffersen har tre triumfer i Wengen fra tidligere i karrieren.

Alexander Steen Olsen kjørte ut i førsteomgang, mens Timon Haugan er sekundet bak ledende McGrath.

Søndagens slalåmrenn i Wengen er den fjerde i disiplinen så langt denne sesongen.

Østerrikeren Manuel Feller leder slalåmcupen. I fjor gikk Lucas Braathen til topps sammenlagt i disiplinen.

Folkefesten i ærverdige Wengen fikk seg en ripe i lakken da Aleksander Aamodt Kilde krasjet stygt under lørdagens kraftanstrengende utfor. Nordmannen kom seg unna det dramatiske fallet uten brudd, men var likevel gjennom en operasjon lørdag etter at han fikk skulderen ut av ledd og et kutt i leggen.

