Vickhoff Lie med dramatisk fall i Zauchensee – slapp trolig med skrekken

Nordmannen hoppet langt tidlig i løypa og greide ikke å holde seg på beina. Hun raste deretter inn i sikkerhetsnettet i høy fart, men kom seg opp på beina igjen og kjørte selv ned til målområdet.

Like etter fallet viste TV-bildene en gråtende Ragnhild Mowinckel i målområdet. Hun fryktet åpenbart at det hadde gått ille med lagvenninnen.

Vickhoff Lie viste tegn til at fallet hadde gått utover kneet da hun reiste seg.

Rennet kom i gang igjen etter et lite opphold.

Den norske jenta falt også i torsdagens trening til rennet i Østerrike. I 2021 gikk hun i tillegg stygt over ende i et super-G-renn i italienske Val di Fasa og pådro seg brudd i leggen. Det kostet henne resten av sesongen.

25-åringen er i kjempeform for tiden, og det var ventet at hun kunne blande seg inn i pallkampen i rennet lørdag. Fredag ble hun nummer to i super-G i samme bakke.

Lagkamerat Mowinckel fikk det ikke til å stemme i lørdagens renn. Hun tapte mye på toppen og kom seg aldri opp i den nødvendige hastigheten. Nordmannen var til slutt langt bak ledertiden i mål.

Mowinckel har slitt med farten og ikke greid å komme seg opp på pallen denne sesongen.

Italienske Nicol Delago kjørte fra startnummer en inn til en kjempetid, og landskvinne Federica Brignone var blant dem som ikke kjørte like godt.

Det greide derimot Sofia Goggia som leder rennet.

