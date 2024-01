Sjåstad Christiansen slo tilbake etter vraking – vant i Ruhpolding

Christiansen var lynende rask på de to første rundene, men fikk det noe tøffere inn mot mål. Likevel holdt det til seier.

Franske Émilien Jacquelin nærmet seg nordmannen fra et senere startnummer, men greide ikke å utligne farten. Han måtte ta til takke med fjerdeplass.

– Jeg skal ikke juble før alle er i mål, men det var et tilnærmet perfekt løp. Jeg er «superhappy» uansett, sa Christiansen til NRK etter målgang.

Geilo-gutten ble utelatt fra den norske troppen til rennene i Oberhof i starten av januar. For det ble han fly forbannet. Lørdag slo han tilbake.

Bø feilfri

Tarjei Bø var også feilfri lørdag, og ut fra siste skyting lå han på en andreplass, 3,5 sekunder bak italienske Tommaso Giacomel. Nordmannen greide imidlertid ikke å slå italieneren inn til mål.

Giacomel ble nummer to, mens Bø endte på tredjeplass.

– Jeg trodde at jeg kjempet om seieren, men jeg vet jo at Dale og Vetle kom bak. Han var favoritt i løypa her, og det er kult han leverer når han kommer tilbake, sa Bø til NRK.

Johannes Thingnes Bø har slitt med sykdom den siste uken, men var friskmeldt til lørdagens sprint. Nordmannen nøyde seg med én bom, men fikk ikke helt opp farten i sporet og er på en niendeplass.

– Håndbrekket på

– Det var litt håndbrekket på i starten. Men så kjente jeg at jeg ikke var så stiv og sliten, så jeg fightet meg inn på slutten. Jeg er egentlig veldig fornøyd med løpet, sa Thingnes Bø til NRK.

Sturla Holm Lægreid leverte tilnærmet likt og var 0,4 sekunder tregere, mens Endre Strømsheim var snaue ti sekunder bak lagkameratene. Alle bommet én gang hver.

Johannes Dale-Skjevdal havnet ut av seierskampen da han bommet to ganger på andre skyting. Nordmannen gikk likevel svært raskt i sporet og ender på femteplass.

Torsdag sikret det norske laget seier på stafetten. Det gjorde de uten Thingnes Bø som sto over.

