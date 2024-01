Leinan Lund tok sin første verdenscupseier da Westvold Hansen sprakk

Under press fra lagvenninne Ida Marie Hagen holdt Leinan Lund unna med 13,5 sekunder. Dermed har de tre siste verdenscuprennene på kvinnesiden i kombinert hatt like mange ulike vinnere.

– I dag var hun rett og slett best. Det er et resultat av at det jobbes veldig bra i Norge, sa Viaplay-ekspert Magnus Moan etter rennet.

Westvold Hansen startet langrennsdelen 22 sekunder bak lagvenninnen Mari Leinan Lund, som etter et flott hopp på 102,5 meter ledet konkurransen halvveis.

Verdenscuplederen slet imidlertid stort i langrennet, og 21-åringen var aldri i nærheten av seieren. Kampen sto mellom Leinan Lund og Ida Marie Hagen, og førstnevnte holdt unna.

– Jeg synes hoppinga gikk veldig greit. Sammenlignet med før i sesongen så har det ikke vært maks hopping før denne helgen, så jeg synes jeg fikk ut et veldig fint hopp i dag. Jeg ser veldig fram mot langrennet, og gleder meg til å gå, sa Westvold Hansen til NTB før langrennsdelen av konkurransen.

Hun har kun blitt slått i tre individuelle verdenscuprenn så langt i karrieren.

Før lørdagens konkurranse skilte det 20 poeng mellom ledende Westvold Hansen og Ida Marie Hagen i verdenscupen sammenlagt.

Søndag venter den mye omtalte kompaktkonkurransen, som tross norsk motstand ble godkjent for bruk i verdenscupen i forkant av årets sesong. Konkurranseformatet har blitt gjennomført to ganger tidligere denne sesongen.

