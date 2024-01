Preget Clas Brede Bråthen har sagt opp: – Jeg opplever å ha talt for døve ører

– Nok er nok. Jeg har ikke mer å hente og har snudd alle steiner, sa Bråthen under fredagens pressekonferanse.

Han opplever at han blir ignorert og motarbeidet når det gjelder utviklingen av norsk hoppsport. Bråthen sier at avgjørelsen ble tatt etter møtet i skistyret i desember.

55-åring sier at han takker av som sportssjef i Norges Skiforbund etter skiflygingen i Vikersund senere i sesongen.

Bråthen har hatt jobben som sportssjef i ganske nøyaktig 20 år. Han overtok stillingen etter Jan-Erik Aalbu i 2004.

Den lange perioden var kun avbrutt av et drøyt år i rollen som «landslagssjef» etter en mye omtalt konflikt med den daværende ledelsen i Norges Skiforbund i 2021.

Under pressekonferansen fortalte Bråthen mer om avgjørelsen.

– Så lenge jeg kan huske har hoppsporten vært en rød tråd i livet mitt. Jeg har vært heldig og har fått opplevd det aller meste som både utøver og tillitsvalgt, sa Bråthen.

Takketale

Der ramset en preget sportssjef opp en lang rekke med navn som har betydd mye for ham gjennom et langt liv i hoppsporten.

– Det er hevet over enhver tvil om at jobben min har preget familielivet mitt, sa Bråthen og takket kona og sine fire barn spesielt.

Han sier også at det var familien som sa fra at det nå var på tide å trekke seg tilbake. De kjente ikke igjen ektemannen og faren sin.

Vemod

I hoppmiljøet kjenner mange på et vemod etter Bråthens avgjørelse.

– Jeg synes det er trist og veldig vemodig. Da jeg fikk beskjeden var det først det som gikk gjennom hodet mitt. Han kommer til å bli savnet, men samtidig er det litt forståelig, sier skihopperen Silje Opseth til VG.

Stine Korsen, leder i hoppkomiteen, sa dette om Bråthens avgang på pressekonferansen.

– Det er med ydmyket og respekt, men helt uten glede at vi sier takk til deg. Alle som kjenner hoppsporten vet at du har tatt sporten vår til et nytt nivå. Akkurat nå blir hoppsporten vår mer fattig. Du har alltid hatt et ønske om å ta sporten vår videre, sa Korsen.





























(©NTB)