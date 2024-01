Kajsa Vickhoff Lie etter nok en pallplass: – Det var bare «å gønne» på

Da rennet var ferdigkjørt hadde hun bare østerrikske Hütter foran seg. Opp dit var det ni hundredeler.

Det var Kajsa Vickhoff Lies annen 2.-plass i super-G denne sesongen. Hun hadde bare Federica Brignone foran seg i Val d'Isère før jul.

– Jeg følte at jeg klarte å gi det jeg kunne. Jeg fikk veldige gode tilbakemeldinger fra Ragnhild. Hun fortalte at forholdene var bra og at det var bare å «gønne» på. Deilig at jeg endelig lykkes her i Zauchensee, sa Lie til NTB.

Hun har tidligere ikke lykkes særlig i bakken, og på den siste gjennomkjøringen i utfor torsdag falt hun.

– Jeg må planlegge litt foran utforen i morgen (lørdag), og så skal og ta med meg dette super-G-rennet til søndag. Dette var bra for selvtilliten, sa 25-åringen fra Bærum.

Den første for Østerrike i år

Hjemmekjøreren Cornelia Hütter satte standarden med 1.13,17 fra startnummer åtte. Det var Østerrikes første verdenscupseier for kvinner denne sesongen, og den første seieren i super-G siden 2016.

Den sveitsiske veteranen Lara Gut-Behrami kjørte ned til tredjeplassen 0,21 sekunder bak. Brignone ble «bare» nummer fire, men tok inn 50 poeng på den amerikanske verdenscuplederen Mikaela Shiffrin som ikke stilte til start.

Det er sjelden er det er noe fartsrenn i alpin uten dramatikk. Østerrikske Nadine Fest kjørte rett på en port og måtte fraktes vekk med helikopter. Hun hadde tydelige smerter i sitt venstrebein som slo inn i porten.

Tapte på toppen

Lie tapte en del på toppen, men kjørte bra da det begynte å svinge mer midtveis. Hun tapte igjen litt mot bunnen og var 0,09 sekunder bak i mål. Det tilsvarer 2,33 meter.

Ragnhild Mowinckel tapte litt for mye til de beste øverst i løypa. Hun var 1,32 sekunder bak lenger nede på resultatlisten

Fredagens renn erstattet det avlyste rennet fra St. Moritz.









