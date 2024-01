Aamodt Kilde igen på pallen i super-G

Dermed ble det samme pall som i torsdagens utforrenn hvor Obermatt vant foran Sarrazin og Kilde. Det var Kildes sjette pallplassering denne sesongen. Han har tre annenplasser og tre tredjeplasser.

Etter et superløp dundret Sarrazin inn med 0,58 sekunder ned til Odermatt, og Kilde ble slått med 1,00 sekund.

Aleksander Aamodt Kilde har vært plaget med en liten forkjølelse, men var betydelig bedre i halsen enn tilfellet var under torsdagens utforrenn.

– Pall igjen, men bare nesten. Kroppen var mye bedre i dag. Den var litt mer på og ikke så mye muskelverk i morgen så det hjalp bra. Da er man litt mer på når noe skjer. Litt lettere å være idrettsutøver i dag, sa nordmannen som fortsatt jakter sin første seier for sesongen.

Han var 23/100 bak på første mellomtid, men var foran på den neste. Han tapte derimot mye i mellompartiet og mål var han 1,00 sekunder bak den franske sensasjonen.

Farten dabbet av

– Det gikk bra i noen deler på toppen, men så var det noen partier jeg merket at farten dabbet helt av. Jeg traff nok noe løssnø og kom ut av linja. Jeg er likevel fornøyd med at jeg kan være med å kjempe. Nå traff jo han Sarrazin i sitt løp, og det var vanvittig imponerende, sa Kilde til Viaplay.

Adrian Smiseth Sejersted yppet seg med de beste på toppen, men han tapte mye i siste del av traseen og endte 1,71 sekunder bak utenfor topp ti, men satte likevel personlig bestenotering i Wengen med 12.-plass. Fredrik Møller ble nummer 36 og Markus Nordgaard Fossland nummer 44.

Marco Odermatt har stått fram som nærmest uslåelig om dagen, men han var 0,58 sekunder bak franske Cyprien Sarrazin i mål. Franskmannen fra startnummer tre kjørte svært aggressivt og kjørte helt på grensen til å kjøre ut nærmest hele veien.

Franskmannen sa til Viaplay at han ikke hadde kjørt noen perfekt løp og at det var mulig å kjøre raskere enn ham. Det var det derimot ingen som klarte.

For kontrollert

– Jeg synes han var veldig kontrollert i dag. Han så ikke like offensiv ut som han pleier. Det er tydelig at han var preget av fallet til Pinturault, sa Viaplays alpinekspert Kjetil André Aamodt.

Et skår i gleden for den franske leiren var at veteranen Alexis Pinturault falt stygt. Han kom feil over det beryktede Silberhornsprung i Lauberhornløypa og gikk over ende i landingen. Den franske alpinisten med norsk mor, ble liggende igjen i snøen og var tydelig skadd. Det ble kalt inn helikopter for å frakte franskmannen ut av løypa.

– Jeg hørte at han var ved bevissthet og håper det går bra med ham, sa Sarrazin.