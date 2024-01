Småsyk Kilde tok sesongens femte pallplass Wengen: – Hadde mer inne

Marco Odermatt tok sin første verdenscupseier i utfor, 58 hundredeler foran franske Cyprien Sarrazin.

– Det var bra. Jeg hadde tidlig startnummer, så forholdene var relativt greie. Jeg var nok ikke helt på i de vanskelige passasjene og reaksjonstiden var litt «off», sier Kilde til Viaplay.

– Da bommer man litt på kanter, og det går i litt feil retning. Hvis det blir pall, skal man alltid være fornøyd, men jeg merket at jeg hadde mer inne, fortsetter han.

Ble friskmeldt

Kilde sto over onsdagens treningsøkt grunnet forkjølelse, men ble senere på kvelden friskmeldt til rennene. 31-åringen kunne imidlertid røpe at han ikke følte seg helt pigg.

– Det har ikke blitt kjempemye bedre, men vi får se, sa Kilde til Viaplay før rennstart.

Fra startnummer seks suste likevel Kilde inn til suveren ledelse, 44 hundredeler foran østerrikske Otmar Striedinger som ledet rennet.

Dessverre for nordmannen ble han parkert da Odermatt kom to startnumre senere. Sveitseren satte sammen et tilnærmet perfekt løp og kjørte i mål 81 hundredeler foran Kilde.

– Dette var en maktdemonstrasjon, kommentere Kjetil André Aamodt på Viaplay.

I etterkant snek også Sarrazin seg foran Kilde på 2.-plass.

Adrian Smiseth Sejersted fikk det ikke til å stemme ned utforløypa i Wengen og endte helt nede på 29.-plass, mens Fredrik Møller ble nummer 52 i sin utfordebut i verdenscupen.

– Tror det var gull

Rennet var en erstatning for den avlyste konkurransen i amerikanske Beaver Creek før jul og ble satt ned til reservestart for å spare løperne for litt krefter.

– Jeg tror det var gull at det var en forkortet løype for Kilde, som har litt sykdom i kroppen, kommenterte Aamodt.

Utforløypa i Wengen er i utgangspunktet den lengste på verdenscupkalenderen, og det skal også kjøres super-G fredag, utfor lørdag og slalåm søndag.

Uten seier

De norske alpinistene har fortsatt til gode å vinne et verdenscuprenn denne sesongen. I et intervju med NTB tirsdag sa Kilde at han tror det kun er et spørsmål om tid.

– Jeg tror at det er litt tilfeldigheter, samtidig som det har vært veldig mye bra resultater, sa han.

Etter 28 verdenscupren står det norske laget med fem 2.-plasser og to 3.-plasser denne sesongen.

Kilde står for fem av de sju pallplassene.