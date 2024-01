Alpinistenes kamp mot marginene – fem hundredeler unna to seirer

Atle Lie McGrath endte bare to hundredeler bak østerrikske Manuel Feller i Adelboden sist helg, mens Aleksander Aamodt Kilde ble slått med tre hundredeler av amerikanske Bryce Bennett i Val Gardena.

– Det (to hundredeler) er så lite, det. Det er mye mindre enn et blunk, sa McGrath til Viaplay etter søndagens slalåmrenn.

Og zoomer vi enda litt lenger ut er det norske laget bare ni tidels sekund unna fire seire denne sesongen.

– Det har vært en litt rar start på sesongen, hvor vi har stanget hodet i veggen. Det er litt synd at vi mistet de første rennene i USA, som jeg ofte gjør det bra i, noe som har gjort det til en litt trå start, sier Kilde til NTB og fortsetter:

– Men så ble det jo bra med to pallplasser i Val Gardena.

For sesongen har ikke vært en stor skuffelse. Etter 27 verdenscuprenn er fasiten fem 2.-plasser og én 3.-plass.

– Man er «keen» på å slippe å kjempe om marginer. Man ønsker å være såpass overlegen at man slipper å jobbe med marginer, det er der man jobber for å komme, sier Kilde og mimrer tilbake til fjorårssesongen.

Da endte den norske beholdningen på totalt 43 pallplasser, hvorav 17 var seirer.

Kilde sto for åtte av seirene og totalt 13 pallplasser.

– Store tall

– Det henger ofte på én utøver, og hvis det da ikke klaffer, blir konsekvensene veldig store. Da er de åtte seirene jeg hadde i fjor, åtte færre om jeg ikke vinner noe. Og det er store tall, sier Kilde.

Det er ikke for sent for de norske alpinistene å kopiere de tallene denne sesongen, men da må de i så fall ta den første seieren innen rimelig kort tid.

Og Kilde er ikke i tvil om at han er god nok til å vinne renn denne sesongen også.

– Jeg kjører bedre enn noensinne, men det gjelder å komme inn i en rytme. Det er mye som skal stemme, men jeg vet at jeg har farten til å vinne, sier han.

Flere konkurrenter

Lommedalen-alpinisten trekker også fram at det er flere utøvere som kjemper om de øverste plassene denne sesongen.

– Man er avhengig av at de andre ikke tar så store steg, og det virker som det er flere som har tatt noen steg i år, sier han og ramser opp en rekke konkurrenter.

– Det er kanskje flere i år som har muligheten, men når de begynner å kjenne på nervøsiteten, kan jeg bare klinke til.

Kilde sto over onsdagens treningsøkt i Wengen grunnet sykdom, men ble senere friskmeldt til å kjøre helgens fartsrenn.

31-åringen skal etter planen kjøre utfor i Wengen torsdag. Det rennet er satt inn som erstatning for den avlyste konkurransen i amerikanske Beaver Creek før jul.

Deretter er det super-G fredag, utfor lørdag og slalåm søndag.

