Tiril Udnes Weng tilbake fra sykdom – sesongåpner i skandinavisk cup til helgen

Det bekrefter Norges Skiforbund på sine nettsider onsdag morgen. 27-åringen har ikke gått renn siden hun vant tremila i NM 31. mars i fjor.

Udnes Weng ble koronasyk før sesongstarten på Beitostølen og har ikke gått noen renn i vinter. I Estland står klassisk sprint, 20 km klassisk og 10 km fri teknikk på programmet. Nes-jenta har planer om å gå alle tre distanser.

– Det er ikke blitt den sesongen jeg så for meg, men jeg håper på noen fine uker framover. Det er litt rart å skulle starte rennsesongen nå, og det er alltid ekstra nervepirrende foran det første rennet, sier Udnes Weng.

Nes-løperen som gikk til topps i verdenscupen sist sesong har lagt noen gode treningsuker bak seg. Koronasykdom i forkant av Beitostølen satte en stopper for sesongåpningen. Deretter gjorde sykdom at prøve-VM i Trondheim glapp. Tour de Ski ble det heller ikke.

– Jeg har hatt et par fine uker etter jul. Ting er bare blitt bedre og bedre. Kroppen responderer bra, så er spørsmålet om formen er helt på topp. Det kan jo hende at jeg har litt for høye forventninger, men jeg håper å være med og kjempe helt i toppen, fortsetter hun.

Neste verdenscuprunde går av stabelen i tyske Oberhof 19. og 20. januar. Det er ikke kjent om Udnes Weng stiller der.