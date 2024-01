Skogan knust etter stafettmareritt i VM-generalprøven: – Ødela for alle

Norge endte på en svært så skuffende 10.-plass. Seieren gikk til Frankrike som var 8,7 sekunder foran Sverige. De tyske skiskytterkvinnene fikk en liten opptur med å ta tredjeplassen.

Skogan, som gikk sin første startetappe for Norge, vekslet 1.36 minutter bak Sverige i tet etter to strafferunder. Dermed var muligheten for en ny norsk pallplass nærmest ute.

De tre andre norske løperne, Karoline Knotten, Juni Arnekleiv og Ingrid Tandrevold, klarte ikke å reparere skaden.

– Jeg følte jeg hadde ødelagt for alle. Det er en kanskje den verste følelsen jeg har hatt, sa en gråtkvalt Skogan til NRK.

– Jeg bare stivnet helt, og det ble hundre ganger verre enn det var når man prøver for hardt. Når man prøver så hardt, blir blinkende bare så små. Det ble vanskelig, sa hun.

Startet bra

Det norske laget har vunnet to av stafettene så langt denne sesongen og ble nummer to i den tredje.

Skogan startet godt og gikk ut i tet sammen med den ukrainske og tyske løperen fra liggende skyting. Hun måtte så ut i to strafferunder etter fem bom på den stående med skjelvende bein.

Karoline Knotten hadde en nær umulig oppgave og brukte ett ekstraskudd på liggende. Hun gikk feilfri ut fra stående, men avstanden til teten var den samme på 1.43 minutter. Hun sendte Juni Arnekleiv ut ytterligere tre sekunder bak.

– Det er sånn som skjer det med Marit. Det var ikke lett å ta noe innpå, men jeg følte jeg klarte meg greit, sa Knotten til NRK.

Tandrevold avanserte

Arnekleiv brukte ett ekstraskudd på både liggende og stående skyting på tredje etappe. Ankerkvinnen Ingrid Landmark Tandrevold hadde hele 2.53 minutter å ta inn på teten.

Tandrevold tok det pent i sporet og var feilfri på standplass. Hun gikk Norge opp fra 12.- til 10.-plass.

Rennet var den siste verdenscupstafetten før VM i Nove Mesto.