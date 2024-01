Skiskytterprofil hudfletter ledelsen etter vraking: – Fly forbannet

Mens de andre norske skiskytterne gikk verdenscuprenn i Oberhof i forrige uke, satt en fly forbannet Vetle Sjåstad Christiansen hjemme på Geilo.

– Jeg har gått litt under jorden. Det har stormet på mobilen og til slutt måtte jeg bare ta på flymodus for å bevare julefreden så lenge det gikk, sa Sjåstad Christiansen til TV 2 onsdag.

Han inrømmer at han ville passe på å ikke lage såpass mye støy rundt avgjørelsen at det gikk ut over Smørdal Botn, som hadde tatt hans plass.

– Jeg ville ikke stå å braute på sidelinjen og ødelegge for Johan-Olav som skulle få verdenscup-debuten sin, fortsetter han.

Nå i etterkant av Oberhof-uka deler han synspunktene sine om vrakingen. Han retter sterk kritikk mot landslagsledelsen.

– Jeg tenkte at det var best å vente med å uttale seg om det jeg vil kalle inkompetente avgjørelser. Jeg ville ikke bruke mer energi enn nødvendig og har egentlig lagt fra meg hele saken. Men jeg har vært fly forbannet. Det er jeg fortsatt, sier Geilo-løperen.

