Tour de Ski på TV-toppen – hoppuka trakk få til NRK

Den avsluttende klatringen i Tour de Ski ga Viaplays best besøkte sending så langt i vintersesongen. Søndagens sending hadde en kommersiell andel på 72,3 prosent, og på det meste var det 585.000 seere som så Jessie Diggins ta sammenlagtseieren for kvinner foran Heidi Weng.

Viaplays tidligere bestenotering hadde et toppnivå på 381.000 seere. Det skjedde under jaktstarten første nyttårsdag.

Sportssjef i Viaplay, Kristian Oma, er storfornøyd med tallene.

– Vi har hatt noen veldig morsomme og spennende uker gjennom julen og inn i 2024 på våre plattformer. Det er gledelig å se at seerne finner fram til oss når det står om heder og ære. Sterke tall både på TV3 og på Viaplay gir oss en knallstart på året, skriver han til NTB.

TV 2-jubel

TV 2 viste skiskyting fra verdenscupen i Oberhof, og det ga gode seertall. I gjennomsnitt hadde søndagens herrestafett flest seere med 384.000. De norske kvinnenes andreplass i stafetten hadde derimot det høyeste toppunktet med 504.000 seere.

Jaktstarten på lørdag hadde ikke like mange seere som søndagens stafett, men leverte likevel godkjente tall. Et snitt på 279.000 seere så de norske herrene ta de fem øverste plassene på resultatlisten, mens 269.000 i snitt var innom sendingen der Ingrid Landmark Tandrevold tok en sterk tredjeplass.

– Seertallene viser igjen hvor sterkt skiskyting står blant norske TV-seere. I en sportshelg med knallhard konkurranse biter skiskyting godt fra seg, ikke minst i stafettene søndag, skriver sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2 til NTB.

Svak norsk hoppuke

Den tysk-østerrikske hoppuka er et annet populært arrangement for vintersport-interesserte i slutten av romjula og på starten av nyåret. Men skuffende norske resultater la en demper på seertallene for NRK i forrige uke.

Kanalen hadde 177.000 seere i snitt på sin best besøkte sending. Det tilsvarte en markedsandel på 34,9 prosent og kom under hoppukas siste renn i Bischofshofen lørdag ettermiddag.

Under kvalifiseringen i Innsbruck 2. januar, hadde NRK 101.000 seere, med en markedsandel på 45,5 prosent.