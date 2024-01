Besseberg kjemper for ettermælet – slik ble han skandalepresident

Det skjer i Buskerud tingrett i Hokksund. Seks uker er satt av til å behandle anklagene mot Besseberg.

Økokrim tok i april ut tiltale i en sak som har hengt over ham i mange år. I Norge har grov korrupsjon en strafferamme på inntil ti års fengsel.

Det er forhold fra 2009 til 2018 som skal prøves juridisk. Tiltalen omfatter bestikkelser i form av dyre klokker, eksklusive jaktturer, russiske prostituerte og en leasingbil.

Besseberg har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart.

– Vi ser fram til å komme i gang. Besseberg er klar til å imøtegå anklagene mot ham i retten, sier hans forsvarer Mikkel Toft Gimse til NTB.

Gjorde sporten populær

I over 25 år var bonden fra Vestfossen president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Under hans ledelse fikk sporten et kjempeløft og ble en publikumshit.

Flere grep gjorde skiskyting til et attraktivt TV-produkt, og mange pekte på Besseberg som arkitekten. Veksten ga IBU store inntekter og befestet Bessebergs posisjon på toppen.

I 2014 ble han gjenvalgt nok en gang, men i hans siste periode sprakk glansbildet.

Tre år senere ble Besseberg anklaget av Verdens antidopingbyrå (Wada) for brudd på dopingbestemmelsene. Kort tid etter innledet østerriksk politi etterforskning, og våren 2018 ble IBUs hovedkarter i Salzburg ransaket.

Ble koblet til Russland

I samarbeid med norsk politi ble også Bessebergs gård hjemme i Norge gjennomsøkt. Bak razziaen lå anklager om korrupsjon. Dagen etter trakk Besseberg seg midlertidig som IBU-sjef.

Han kom aldri tilbake i rollen.

Blant beskyldningene var at han hadde latt seg kjøpe for å beskytte russiske interesser og hjelpe Russland med å skjule doping. Det avviste han blankt i et NTB-intervju få timer etter avgangen.

– Jeg mener at jeg ikke har gjort noe galt. Så slik sett frykter jeg ikke noe.

Han mente hele saken bunnet i opplysninger den kjente varsleren Grigorij Rodtsjenkov hadde gitt om Russlands dopingregime i årene før og under Sotsji-OL. Russeren er blant vitnene aktoratet har kalt inn til rettssaken mot Besseberg.

– Det er klart det er veldig ubehagelig at jeg i praksis skal avslutte som dette etter 30 år (fire år som visepresident og 26 som president). Det må jeg personlig si at er litt tragisk, sa Besseberg.

Uttalelsene var blant de siste han ga til mediene. Siden har han nektet å snakke om saken.

– Aldri latt seg bestikke

I 2020 tok Økokrim over korrupsjonsdelen av anklagene, mens østerriksk politi fortsatte etterforskningen rundt bedrageri og dopingsvindel.

Dopingsporet ble lagt bort i tiltalen. Bessebergs advokat sa i etterkant at hans klient var «glad for at Økokrim ikke har funnet grunnlag for å gå videre med beskyldningene».

– Besseberg fastholder at han aldri har latt seg bestikke eller søkt å påvirke IBUs antidopingarbeid til fordel for noen, skrev Christian B. Hjort i en melding til NTB.

Økokrim mener Besseberg ved ulike anledninger mottok tre klokker til en samlet verdi av 343.000 kroner. Det påstås at disse ble gitt av en myndighetsperson innen russisk skiskyting.

Han anklages også for å ha akseptert tilbud om prostituerte i 2013 og perioden 2015 til 2018. I tillegg skal han ha fått gaver i form av jakt- og fisketurer.

Et annet punkt i tiltalen handler om at Besseberg disponerte en BMW X5 i årene 2011-2018 og fikk dekket kostnadene av rettighetsselskapet Infront. Verdien er vurdert til 850.000 kroner.

Når rettssaken starter vil det være over seks år etter at Bessebergs ledelse ble satt under lupen.

– Det har vært en stor belastning for Besseberg at etterforskningen har tatt så lang tid, sier Mikkel Toft Gimse i advokatfirmaet Hjort.

---

Fakta

Tidligere skiskyttertopp Anders Besseberg møter tirsdag i retten tiltalt for grov korrupsjon. Her er et tilbakeblikk på de viktigste hendelsene i saken mot ham:

* Høsten 2017: Verdens antidopingbyrås etterforskningsavdeling anklager Besseberg for brudd på dopingbestemmelsene.

* Oktober 2017: Østerriksk politi innleder sin etterforskning.

* April 2018: Østerriksk politi gjennomfører razzia i hovedkvarteret til Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og bekrefter at anklagene mot Besseberg handler om korrupsjon. I samarbeid med norsk politi blir det også gjort en gjennomsøking av Bessebergs gård i Norge.

* 12. april 2018. Besseberg trekker seg som IBUs øverste leder etter beskyldninger om korrupsjon.

* 7. november 2018: IBU nedsetter en granskingskommisjon for å undersøke anklagene.

* 13. mai 2020: Økokrim tar over korrupsjonsetterforskningen av Besseberg, mens østerriksk politi fortsetter å holde tak i delen om svindel og brudd på dopingbestemmelsene.

* 28. januar 2021: En granskingsrapport på oppdrag fra IBU presenteres, og Besseberg blir der anklaget for å ha latt seg kjøpe for å beskytte russiske interesser.

* 29. september 2022: Besseberg er til stede i Oslo tingrett når et utenlandsk vitne avhøres for lukkede dører.

* 17. april 2023: Økokrim tiltaler Besseberg for grov korrupsjon. Tiltalen gjelder forhold begått i perioden 2009 til 2018.

* 9. januar 2024: Rettssaken mot Besseberg starter i Buskerud tingrett og skal etter planen vare til 16. februar.

Kilder: NTB, TV 2.

---