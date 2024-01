Skiskytterherrene vant sin tiende strake stafett tross vekslingskluss

Johannes Thingnes Bø kunne elegant spasere Norge inn til seier etter at Endre Strømsheim, Sturla Holm Lægreid og Tarjei Bø alle gjorde en solid jobb på sine etapper i Oberhof.

Pulsen steg et par hakk for det norske laget da storebror Bø kom for sent ut i løypa da han skulle veksle med Lægreid etter den andre etappen. God skyting og gryende langrennsform ga likevel norsk triumf.

– Jeg så at det var helt folketomt, så jeg lurte på hva jeg skulle gjøre. Jeg var nok litt for rask på sisterunden, men det er deilig at vi endelig kan ta Tarjei på noe. Han er jo veldig rutinert, sa en smilende Lægreid til TV 2.

– Jeg så rett og slett ikke Sturla i tåka, så enkelt er det. Det var flaut, sa Bø selv.

Bø gjorde strålende opp for seg ved å skyte fem blanke treff på sin stående skyting. Dermed kunne lillebror Johannes gå ut i klar ledelse på ankeretappen.

Lørdagens jaktstartvinner Endre Strømsheim åpnet stafetten med solid skyting, og 26-åringen hadde også god fart i langrennsløypa.

Krevende forhold

Det ble viet stor oppmerksomhet til de klassiske værforholdene i fjorårets VM-by før rennstart.

– I går var det fantastiske forhold, mens i dag har vi helt andre forhold. Det er sterk vind, underkjølt regn og glatte matter, så dette blir en stor utfordring, sa TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen før start.

– Snø, vind og tåke, så det er ordentlige Oberhof-forhold. Vi synes det er ubehagelig å være her fordi det er mye snø i løypa, og skiene blir slitt og ødelagt. For løperne tror jeg det blir fine og rettferdige forhold, la smøresjef Tobias Dahl Fenre til.

Imponerende rekke

Forrige gang Norge ikke sto øverst på pallen i verdenscupstafett, var tilbake i januar 2022. Da gikk Russland til topps i Ruhpolding. I VM i februar ble det norsk sølv bak Frankrike.

Lørdag tapetserte de norske skiskytterherrene den øvre delen av resultatlista med å kapre alle de fem første plassene. Tredjemann Johannes Dale-Skjevdal ble vraket til søndagens stafett.

Kommende uke skal skiskyttereliten i aksjon i nettopp Ruhpolding. Der skal det gås stafett, sprint og jaktstart for begge kjønn.

