Shiffrin hektet i Kranjska Gora – bom også fra Holtmann

Allerede på toppen strevde Shiffrin. Hun rakk ikke å hente seg inn før hekten kom høyt oppe i Kranjska Gora-traseen.

En slik exit er uvanlig for Shiffrin, men også for to år siden opplevde hun å hekte i en port i den samme slalåmbakken.

Amerikaneren er tidenes mestvinnende alpinist i verdenscupen, men seier nummer 94 må hun vente litt til på.

Søndagens renn ble også en nedtur for Mina Fürst Holtmann. Hun skrenset en del, tapte mye fart og var langt bak før hun bommet på en av de siste portene i målområdet.

Thea Stjernesund gjorde sesongbeste med 5.-plass i lørdagens storslalåm, men dagen etter slet hun seg videre til finaleomgangen. Hun er nummer 26 og litt over tre sekunder bak Petra Vlhovas ledertid.

Bianca Bakke Westhoff er på plassen foran lagvenninnen, mens Kristin Lysdahl kjørte for sakte og røk ut.

Vlhova i tet er 26 hundredels sekund foran tyske Lena Dürr.

[ Stjernesund med sesongbeste – slo Shiffrin i storslalåm ]