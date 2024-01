Granerud vurderer pause fra verdenscupen: – Må nok trene litt

Det bekrefter Asker-mannen overfor Dagbladet. Som tittelforsvarer endte Granerud helt nede på 27.-plass i hoppuka sammenlagt.

– Jeg må ta en vurdering. Jeg vil hoppe bedre på ski og komme høyere opp på resultatlista. Da må jeg nok trene litt, sier han til avisen.

Det kan bety at Granerud står over verdenscuprennene i den polske hoppuka og retter blikket mot skiflygings-VM i Kulm (25.-28. januar). Avgjørelsen tas i løpet av de neste dagene.

– Sesongen er langt på vei ødelagt for min del. Et godt skiflygings-VM og Raw Air kan redde den, sier Granerud.

Han er ærlig på at han hopper for dårlig på ski, men føler også at han nærmer seg et godt nivå. Lørdag fikk Granerud en opptur ved å bli nummer sju i Bischofshofen.

