Ski Classics åpner for å berge Kollen-femmila: – Ville vært fantastisk

Det kommer fram i et intervju Ski Classics-sjefen David Nilsson har gitt til Adresseavisen.

– For oss er dette veldig interessant, og jeg mener det ville vært fantastisk for langrennssporten. Kollen-helga er en svær folkefest, og det er fryktelig trist om det ikke blir noe av det, sier Nilsson.

Neste år blir det VM-femmil i Trondheim 9. mars. Det er årsaken til at distansen er borte fra verdenscupplanene for Holmenkollen helgen etter.

Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) er positiv til å jobbe med Ski Classics og langløpsleiren.

– Akkurat nå er det ingen samarbeid eller diskusjon på dette temaet, men vi er åpne for å se på muligheter i framtiden, sier Michal Lamplot til Adressa.

Han er FIS' renndirektør for langrenn. Også sjefen for Holmenkollen skifestival åpner for å ta grep som kan sørge for at det blir arrangert femmil i hovedstaden i 2025.

– Som arrangør er vi alltid åpen for forslag som kan utvikle vårt arrangement. Vi tar gjerne en prat direkte med Ski Classics for å avklare hva som er mulig, sier Stefan Marx.

